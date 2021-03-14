Son dakika yaşam: ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: "Reform paketi, moral ve motivasyonu artıracak"
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Son dakika yaşam: ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: "Reform paketi, moral ve motivasyonu artıracak"

14.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:55
Son dakika yaşam: ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik:

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik reform paketini değerlendiren Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı odağına alan yeni paketle hayata geçirilecek düzenlemelerin, pandemide zor günler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik reform paketini değerlendiren Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı odağına alan yeni paketle hayata geçirilecek düzenlemelerin, pandemide zor günler yaşayan iş dünyasına rahat bir nefes aldıracağını söyledi.

Reform paketiyle dar gelirli küçük esnafa vergi muafiyeti getirildiğini kaydeden Başkan Yücelik, "Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi pandeminin büyük oranda etkilediği ve birçoğu hizmet sektöründe yer alan 850 bin esnafın beyan yükümlülüklerinin kaldırılması çok önemli Özellikle bu düzenleme küçük esnafımıza sıkıntılı döneminde büyük bir moral ve motivasyon sağlayacak. Ayrıca yeni düzenlemelerle kamu alımlarında yerli ürünlere yönelinmesinin, yurt içi sanayinin gelişmesine, çeşitlenmesine ve büyümesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

Paketin, esnaf ve işletmelere yönelik düzenlemelerin yanı sıra; vergi sistemi, mali disiplin, enflasyonla mücadele, üretim, istihdam, finans ve bireysel emeklilik gibi ekonomiyi her yönüyle ele alan teşvik, yenilik ve değişikler içerdiğini belirten Başkan Yücelik şunları söyledi:

"1 yıl önce başlayan pandemi dönemini, devletimizin teşvik ve destekleriyle, işletmelerimizin, çalışan ve üretenlerimizin de özverileriyle geride bıraktık. Bugüne kadar ekonominin pandemiden etkilenmemesi için herkes üzerine düşen çabayı gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımız önceki gün yeni reform paketini açıkladı. Birçok yapısal düzenlemeleri öngören, yatırım ortamının iyileştirilmesinin önünü açacağı ifade edilen, istihdamı destekleyen, öngörülebilirlik ve şeffaflığı kolaylaştıran yenilikler içeren reform paketinin sahadaki yansımalarını en kısa zamanda görmeyi arzu ediyoruz. Paketin, ülkemizde daha fazla yatırım, üretim ve istihdama yol açmasını ümit ediyor, emeği geçen ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz."

Başkan Yücelik, iş dünyası olarak yeni dönemde de yatırım, üretim ve istihdam sağlamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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