Son dakika yaşam: Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği
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Son dakika yaşam: Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği

20.11.2020 13:24 | Son Güncelleme: 20.11.2020 13:37
Son dakika yaşam: Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği

Son dakika yaşam haberi... Kilis'te, Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği kapsamında çocuklar için İl Jandarma Komutanlığında etkinlik düzenlendi.

Kilis'te, Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği kapsamında çocuklar için İl Jandarma Komutanlığında etkinlik düzenlendi.

Kilis Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan'ı ziyaret ettiler. Çocuklar ile yakından ilgilenen Albay Aslan, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Çocuk Meclisi üyeleri, daha sonra jandarma personeli tarafından jandarma kullanıldığı araç ve gereçleri inceleyerek, bilgi aldı. Jandarma dedektör köpeklerinin gösterisini izleyen çocuklar, motorize jandarma motosikletine bindiler. Çocuk Meclisi üyeleri, nedeniyle İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan ile jandarma personeline teşekkür ederek, jandarmada ayrıldılar.

Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, "Dünya Çocuk Hakları Günü için düzenlediğimiz etkinlik çerçevesinde bizlere destek veren Kilis İl Jandarma Komutanı Ersin Aslan ile jandarma personeline teşekkürü bir borç bilirim" dedi. - KİLİS

Son dakika yaşam: Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği
Son dakika yaşam: Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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