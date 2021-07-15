Son dakika yaşam: Dumlupınar'da Ağaçköy Kurtuluş Savaşı Şehitliği ziyaret edildi

Son dakika haberleri: Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü" münasebetiyle Ağaçköy'de bulunan Kurtuluş Savaşı Şehitliği ziyaret edildi ve Merkez Camiinde Mevlid okutuldu.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü" münasebetiyle Ağaçköy'de bulunan Kurtuluş Savaşı Şehitliği ziyaret edildi ve Merkez Camiinde Mevlid okutuldu.

Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, yaptığı açıklamada, "İlçemize bağlı Ağaçköy'de bulunan Kurtuluş Savaşı şehitlerimizin kabirlerini 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ziyaret ettik. Ziyarette tüm şehitlerimiz ve 15 Temmuz Şehitleri için Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi. Daha sonra İlçe Müftülüğümüz tarafından Merkez Camisinde, hain darbe girişiminde hayatını kaybeden 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ve tüm Şehitlerimizin anısına Mevlid-i Şerif okutuldu" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı