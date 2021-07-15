Son dakika yaşam: Darbeye karşı canlarını siper eden şehitlerin mezarına gül bırakıldı
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Son dakika yaşam: Darbeye karşı canlarını siper eden şehitlerin mezarına gül bırakıldı

Son dakika yaşam: Darbeye karşı canlarını siper eden şehitlerin mezarına gül bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika gelişmesine göre 15 Temmuz hain darbe girişimine hayatları pahasına karşı duran Şanlıurfalı şehitler, mezarlarına güller bırakılarak anıldı.

15 Temmuz hain darbe girişimine hayatları pahasına karşı duran Şanlıurfalı şehitler, mezarlarına güller bırakılarak anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. Ülkenin karanlığa sürüklenmek istendiği gecede canlarını ortaya koyup mücadele eden Şanlıurfalı sivil şehitler mezarları başında anıldı. Sabah saat 10.00'da Bediüzzaman Mezarlığı'ndaki şehitlerin kabirlerini ziyaret eden protokol üyeleri ve vatandaşlar, dua edip mezarlara gül bıraktı. Programa Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, il ve ilçe belediye başkanvekilleri, şehit ve gazi dernek başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Şehitlerin mezarlarına gül bırakılmasının ardında dualar edildi.

FETÖ'nün düzenlediği 15 Temmuz hain darbe girişiminde Şanlıurfalı Mustafa Direkli, İbrahim Yıldırım, Şefik Şefkatlioğlu, Suat Aloğlu ve Ümit Yolcu şehit olmuştu. Suat Aloğlu Ankara'da şehit olurken, diğer 4 vatandaş da İstanbul'da şehit olmuştu. - ŞANLIURFA

Son dakika yaşam: Darbeye karşı canlarını siper eden şehitlerin mezarına gül bırakıldı
Son dakika yaşam: Darbeye karşı canlarını siper eden şehitlerin mezarına gül bırakıldı
Son dakika yaşam: Darbeye karşı canlarını siper eden şehitlerin mezarına gül bırakıldı
Son dakika yaşam: Darbeye karşı canlarını siper eden şehitlerin mezarına gül bırakıldı
Son dakika yaşam: Darbeye karşı canlarını siper eden şehitlerin mezarına gül bırakıldı
Son dakika yaşam: Darbeye karşı canlarını siper eden şehitlerin mezarına gül bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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