Son dakika haberi... Beyşehir'den orman yangınından etkilenen Manavgat'a yardım eli

Gelen son dakika haberlerine göre Beyşehir'den orman yangınından etkilenen Manavgat'a yardım eli Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Antalya'nın Manavgat ilçesi ve çevresinde orman yangınından etkilenen afetzedelere yönelik olarak düzenlenen yardım kampanyası yoğun ilgi gördü.

Beyşehir'den orman yangınından etkilenen Manavgat'a yardım eli

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Antalya'nın Manavgat ilçesi ve çevresinde orman yangınından etkilenen afetzedelere yönelik olarak düzenlenen yardım kampanyası yoğun ilgi gördü.

Beyşehir Pazarcılar Derneği'nin düzenlediği Manavgat'ta ihtiyaç duyulduğu bildirilen giyecek ve yiyecek maddelerinin yardım olarak kabul edildiği kampanyaya bağışta bulunmak isteyenler, ellerinde pet şişe sularıyla, marketlerden yaptıkları alışveriş arabalarıyla getirdikleri yardım malzemelerini kent merkezinde Köprübaşı mevkiindeki yardım araçlarındaki görevlilere teslim etti. Yardım toplama esnasında engelli aracıyla yardım araçlarının yanına gelerek evlerinde bulunan gıda malzemelerini görevlilere teslim eden bedensel ve görme engelli yaşlı kadın ile 6 yaşındaki bir çocuğun biriktirdiği harçlıklarla satın aldığı pet şişeleri alana getirmesi gören herkesi duygulandırdı. Bazı küçük çocuklar ise harçlıklarını biriktirdikleri kumbaralarını görevlilere teslim etmek üzere alana geldi.

Beyşehir Pazarcılar Derneği Başkanı Ali Sütoğlu, düzenledikleri yardım kampanyasıyla ilgili olarak, "Oradaki insanlar, yaşayanlar çok zor durumda. Şu an büyük bir felaketin içindeler. Ayrıca, orası bizim ikinci vatanımız gibi. Ekmek yediğimiz bir yer. Bizim abimiz, kardeşimiz, bacımız, anamız, bacımız oradaki görüştüğümüz arkadaşların verdikleri bilgiler doğrultusundaki ihtiyaç olan malzemeleri temin etmek için böyle bir kampanyayı başlattık pazarcılarımız adına. Beyşehir halkından Allah bin kere razı olsun. Kampanyaya katılım çok büyük" dedi. Sütoğlu, "Yangın hala tam olarak kontrol altına alınabilmiş değil, rüzgarın da etkisiyle Beyşehir'e doğru geliyor. Allah'ım afatından saklasın, hepimizi korusun" ifadelerini kullandı.

Eşinin yardımıyla engelli aracının kasasında getirdiği gıda maddelerini görevlilere teslim eden Türkan Harmankaya gözyaşları içerisinde, "Allah kimsenin başına vermesin böyle şeyleri" dedi. Biriktirdiği harçlığından satın aldığı pet şişe suları Manavgat'taki yangında zarar gören ailelere göndermek için alana gelen 6 yaşındaki Abdullah Aşçı da görenleri duygulandırdı. Aşçı büyüklerine, "Su getirdim, Manavgat'ta yangın var, Allah herkesi korusun. Herkes su göndersin, kardeşlerim yanıyor orada" sözleriyle seslendi.

Öte yandan, düzenlenen yardım kampanyasında 7 kamyon ve kamyonet dolusu yardım malzemesi yapılan duaların ardından Manavgat'a gitmek üzere yola çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Önses