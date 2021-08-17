Son dakika yaşam: Balıkesir'den yangın sel bölgesine yardım kampanyası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika yaşam: Balıkesir'den yangın sel bölgesine yardım kampanyası

Son dakika yaşam: Balıkesir'den yangın sel bölgesine yardım kampanyası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberi... "Türkiye'yi Doyuran İl" Balıkesir Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyasına destek verilmesi amacıyla Vali Hasan Şıldak Başkanlığında yapılacak yardımların koordinasyonu için toplantı yapıldı.

"Türkiye'yi Doyuran İl" Balıkesir Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyasına destek verilmesi amacıyla Vali Hasan Şıldak Başkanlığında yapılacak yardımların koordinasyonu için toplantı yapıldı.

Toplantıda Türkiye'de meydana gelen sel ve yangın felaketleri nedeniyle genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesi, yaraların en hızlı şekilde sarılmasına katkıda bulunmak üzere başlatılan kampanyaya birçok ürünün adeta üretim üssü olan Balıkesir adına en güçlü desteğin sağlaması için İl genelinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiği görüşüldü.

AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde bölgeye gönderilecek yardımların koordinasyonunun değerlendirildiği toplantıda, Balıkesir'in yardım kapasitesinin gözden geçirilmesiyle afet bölgelerine yardım yapılmasının çok anlamlı olacağını belirten Vali Hasan Şıldak "Bu yaz ülkemiz afetlerle karşı karşıya kaldı. Bu sebeple şimdi dayanışma zamanı. Devletimiz yangında ve selde güçlü bir mücadele ortaya koydu. Bu mücadele bir koordinasyonla yapılıyor. Cuma günü başlatılan yardım kampanyasıyla da bu koordinasyon güç kazanacak. Çünkü yardım yapmak isteyen bir çok vatandaşımız bizlere soruyordu. Yapılacak yardımlar kampanya sayesinde tek bir çatı altında toplanarak daha etkin ve verimli bir çalışmayla sağlanacak. Biz de Balıkesir olarak yapacağımız koordinasyonlu çalışma ile yaraların hep birlikte sarılmasına ve afet bölgelerindeki insanlarımıza bir nebze de olsa yardım eli uzatmaya çalışacağız" şeklinde vurguladı.

Ayni yardımda bulunmak isteyenlerin temin ettikleri ürün veya malzemeleri, AFAD İl Müdürlükleri koordinasyonuyla afet bölgelerinde oluşturulan depolara sevkinin, tesliminin sağlanması gerektiğini belirten Vali Şıldak kurumlar arası koordinasyonun sağlanması talimatını verdi. Ayrıca vatandaşların "YANGIN" ya da "SEL" yazarak 1866'ya gönderecekleri SMS'le destek verebileceklerini, ya da AFAD Başkanlığı tarafından açılan hesap numaraları üzerinden bağışta bulunabileceklerini hatırlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Işın Karaca Aleyna Tilki Bülent Ersoy
Spor Mert Günok Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Samet Aybaba Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika yaşam: Balıkesir'den yangın sel bölgesine yardım kampanyası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 12:56:16. #1.15#

title