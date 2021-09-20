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Son dakika yaşam: Anadolu kültürü masallarla çocuklara anlatıldı

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Son dakika yaşam: Anadolu kültürü masallarla çocuklara anlatıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırıkkale'de düzenlenen "Masal Şenliği" etkinliklerinde çocuklara Anadolu kültürü masallarla anlatıldı.

Kırıkkale'de düzenlenen "Masal Şenliği" etkinliklerinde çocuklara Anadolu kültürü masallarla anlatıldı. Müzik öğretmenleri tarafından da seslendirilen şarkılarla çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Kırıkkale Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Anadolu Masal Şenliği" etkinliği düzenlendi. Büyükşehir Parkındaki etkinliğe anne ve babalarıyla katılan çocuklara, Anadolu kültürü masallarla anlatıldı. Etkinliğin son bölümünde ise müzik öğretmenleri tarafından seslendirilen şarkılarla çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Çocuklara masallar anlatan sınıf öğretmeni Aslı Kandemir, "Biz burada Anadolu masallarını Kırıkkale'deki çocuklarla buluşturmak, onların yüreklerine bir nebzede olsa, kültürümüzü yerleştirmekten çok mutluluk duyuyoruz. Anadolu masallarımız geçmişten günümüze bir köprü; biz kültürümüzü annelerimizden, babalarımızdan, masallarımızla öğrendik. İstiyoruz ki bu kültür devam etsin. Küçücük yüreklerimiz küçücük çocuklarımız geleceğe bu kültürü taşısın istiyoruz. O yüzden bütün öğretmen arkadaşlarımızla gönül dolusu teşekkür ediyoruz buraya gelenlere. Diliyoruz ki çocuklarımız da ileriye yansıtır bu kültürümüzü" dedi.

Kızıyla birlikte masal şenliğine gelen Esranur Güçlü, Anadolu masallarını severek takip ettiğini ve programda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Anadolu masallarını çok sevdiğini ifade eden Ayşegül Güçlü ise programı oluşturan herkese çok teşekkür ederek, herkesin masalları sevmesini istedi. - KIRIKKALE

Son dakika yaşam: Anadolu kültürü masallarla çocuklara anlatıldı

Son dakika yaşam: Anadolu kültürü masallarla çocuklara anlatıldı

Son dakika yaşam: Anadolu kültürü masallarla çocuklara anlatıldı

Son dakika yaşam: Anadolu kültürü masallarla çocuklara anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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