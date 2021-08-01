Son Dakika | Alevlerin içinde kalan kaplumbağalara itfaiye erlerinden yardım eli

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Son dakika haberi: Alevlerin içinde kalan kaplumbağalara itfaiye erlerinden yardım eli Adana'daki orman yangınına destek için Kastamonu'dan giden ekipler, alevlerin içerisinde kalan kaplumbağaları kurtardı.

Alevlerin içinde kalan kaplumbağalara itfaiye erlerinden yardım eli

KASTAMONU - Adana'daki orman yangınına destek için Kastamonu'dan giden ekipler, alevlerin içerisinde kalan kaplumbağaları kurtardı. Ekipler kaplumbağalara su vererek onların hayata tutunmasını sağladı.

Türkiye'nin birçok ilinde meydana gelen orman yangınlarına ekiplerin ve vatandaşların canla başla mücadelesi sürüyor. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Bozkurt Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler, Adana'daki yangına destek olmak için yangın bölgesine gitti. Sahada yangın söndürme çalışmalarına destek veren ekip, alevlerin ortasında kalan 2 yavru kaplumbağa yavrusunu fark etti. Ekipler yanan ağacın kavuğundan çıkardıkları yavru kaplumbağalara su vererek onların hayata tutunmasını sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı