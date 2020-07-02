Son dakika yaşam: 46 yaşındaki kadın hem katmer tezgahında hem direksiyon başında
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Son dakika yaşam: 46 yaşındaki kadın hem katmer tezgahında hem direksiyon başında

Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da katmer ve gözleme dükkanı işleten 46 yaşındaki kadın, ticari taksi şoförü olan kocası hasat döneminde biçerdöver kullanmak için gittiği zaman direksiyon başına geçerek taksiyi çalıştırıyor.

Son dakika yaşam: 46 yaşındaki kadın hem katmer tezgahında hem direksiyon başında
02.07.2020 10:39 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:45

Afyonkarahisar'da katmer ve gözleme dükkanı işleten 46 yaşındaki kadın, ticari taksi şoförü olan kocası hasat döneminde biçerdöver kullanmak için gittiği zaman direksiyon başına geçerek taksiyi çalıştırıyor. Genç kadın katmer yaptığı tezgahta müşteri çıkınca işini çalışanlarına emanet edip taksi ile sefere çıkıyor.

Sandıklı ilçesinde yaşayan Sevgi Onuk 10 yıldır işlettiği katmer, gözleme yapan dükkanının yanında 5 yıldır da taksi şoförlüğü yapıyor. Görenlerin gıpta ile baktığı Onuk, bir birine çok ters olan çalıştığı sektörlere başlama hikayesini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Ticari taksi kullanan kocası İsa Onuk'un bir iş akşam vakti işi olduğu için taksiyi dükkanına getirdiğini ve kendisinin eve götürmesini istediğini kaydeden Onuk, araç ile eve giderken yol üstünde yağmurdan ıslanan bir kadının kendisini durdurarak verdiği adrese bırakmasını istemesinin ardından taksi şoförlüğünü başladığını belirtti. Onuk, eşinin yaz döneminde 3-4 aylığına hasat için biçerdöver operatörlüğü yaptığını ve bu dönemde de taksinin çalışmamasına gönlü elvermediği için hem katmer ve gözleme dükkanına baktığını hem de ticari taksiyi kullanmaya başladığını aktardı.

"Beni görenler 'helal olsun' diyor"

3 çocuk annesi Onuk özellikle kadın yolcular tarafından tercih edildiğini dile getirerek, yaklaşık 5 yıldır deyim yerindeyse direksiyon salladığını vurguladı. Onuk, "Yaklaşık 10 yıl önce ehliyetimi aldım. Taksimizde giderken, yağmurlu bir günde tesadüfen bir bayan durdurdu. O günden bu yana hep bayan müşterilerim olmaya başladı. Eşim olmadığı dönemlerde sürekli ben yapıyorum şoförlüğü, eşim olduğu dönemlerde de yine kadınlar beni tercih ediyor. Özellikle kadın öğretmenler tarafından yoğun bir talep oluyor ve onlar özellikle istiyor. Yaklaşık 5 yıldır taksiye çıkıyorum. Eşim bir iş yeri ile anlaşma yapmıştı. Günlük 3-4 kez mühendisi buraya getirip götürmek gerekiyordu. Eşimde biçerdöver işine gidince neden olmasın ben getirir götürürüm dedim. Çok memnunlar. Arkadaş çevremde taksi olarak beni tercih ediyor, Akdağ, Kaplıca gibi piknik yapılacak alanlara götürüyorum. 'Beni görenler helal olsun' diyor. Ev kredisi çektiğimiz için boş durmak istemiyorum. Hem katmer yapıyorum hem de taksiye çıkıyorum" dedi.

"Öne yargı güzel bir şey değil"

Yeşilçam'ın meşhur 'Şoför Nebahat' filmindeki gibi kadınların isterse her işi başarabileceğinin altınız çizen Onuk açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Aklımın ucundan geçmezdi taksi kullanmak. Babam yok, erkek kardeşim hiç arabanın bir yerini bilmez. Ehliyet alacağım dediğimde eşim ve annem karşı çıktı. Katmer için malzeme lazım oluyor gitmek gerekiyor gidemiyordum. Dedim ki 'ehliyetimi alacağım cüzdanda taşımayacağım' sonra araba kullanmaya başladım. Yağmurlu bir günde taksiyi durduran birini araca aldım ve o günden bu yana taksi şoförlüğüne de başladım. Kadınların dikkatsiz ya da korkak olduğunu düşünüyorlar ama ben 10 yıl oldu Allah'a şükür hiç kaza yapmadım. Eşim yaptı ben 10 yıldır en küçük kaza yapmadım. Ön yargı güzel bir şey değil" dedi.

"İzmir'de bir müşterim var katmerleri benden alarak Dubai'ye gönderiyor"

Taksiyle evlere katmer servisi de yaptığını belirten Onuk, taksiye çıktığı için iş yerini de boş bırakmadığını ifade ederek, "Bazıları taksiyle gittiğimde evlerinde taksi ücretini ödüyor. Bazılarından da almıyorum ama evlere, bayanlara günlere gözleme götürüyorum. Bunun yanında İzmir Çeşme'de bir müşterim var katmerleri benden alarak Dubai'ye gönderiyor. Yolcu müşterilerim var ve kargo ile de her ile katmer gönderimi yapıyorum" şeklinde konuştu. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

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