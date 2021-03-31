Son dakika yaşam: 11 yaşındaki epilepsi hastası Aysu'nun hayali doktor olmak

Son dakika yaşam haberi... Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki yaşında yaşadığı elim bir kaza sonucu başından ameliyat olan ve epilepsi hastalığına yakalanan 11 yaşındaki Aysu Gül, ailesinin desteği ile tüm engelleri aşarak yaşama tutundu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki yaşında yaşadığı elim bir kaza sonucu başından ameliyat olan ve epilepsi hastalığına yakalanan 11 yaşındaki Aysu Gül, ailesinin desteği ile tüm engelleri aşarak yaşama tutundu. Aysu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan program ile kendi evinde yüz yüze eğitim alırken, en büyük hayali olan doktorluk için derslerine çalışmaya devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Değirmenyanı Mahallesi'nde yaşayan ev hanımı Yurdanur Gül ve inşaat ustası Esran Gül'ün üç kızından birisi olan 11 yaşındaki Aysu Gül 2 yaşındayken geçirdiği kaza sonrası kafatasının yarısı alınmak zorunda kalındı. 2 yaşından bu yana sürekli tedavi altında ve bir dizi ameliyat geçiren Aysu'ya doktorların yürüyemeyeceğini söylemesine rağmen, o ailesinin de desteği ile önündeki tüm engelleri aşmayı başardı.

"Son nefesime kadar kızımın yanında olacağım"

İlköğretim dördüncü sınıfına kadar devlet okulunda yüz yüze eğitim ile tamamlayan Aysu'nun annesi Yurdanur Gül okulun kapısına sandalye koyup 4 sene boyunca dersleri bitene kadar beklediğini, en büyük hayalinin ise kızının meslek sahibi olmasını görmek olduğunu ifade etti. Geçirdiği ameliyatlar sonrası epilepsi hastası olan ve yüzde 65 engelli raporu olan Aysu için evde eğitime başvuran anne Gül, "Kızım iki yaşında bir kaza geçirdi, daha sonra çok büyük ameliyatlar oldu. Kafatasının yarısı yok henüz kemik gelişimini tamamlayamadığı için ameliyat edilemiyor. Doktorlar ilk başta yürüyemez dediler ama biz kızımızı sevgimizle yürüttük. Fizik tedavilere götürdük. Aysu epilepsi hastası olduğu için, tablet, bilgisayar, telefon hatta televizyon bile yasak. O yüzden yüz yüze eğitim almamız şart. Kızımın eğitimi için her şeyi yaparım, kimseden maddi bir beklentimiz yok. Ben evde börekler yapıyorum, yemekler yapıyorum, eşim inşaat ustası şükür kirada değiliz evimizi kendi tırnaklarımız ile yaptık. Kızım meslek sahibi olsun, yuvası olsun istiyorum. Bize yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Aysu için özel ders programı hazırlandı"

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy'un talimatı ile süreç hızlandırılarak, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri Aysu için özel ders programı hazırladı, haftanın dört günü yarım saat ders vermeye başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan yaptığı açıklamada, "Bizim için tüm çocuklarımız çok değerli çok özel, ilçemizde 7 tane evde eğitim gören öğrencimiz var. Hepsi çok kıymetli hepsi bizim çocuklarımız onların en güzel şekilde eğitim alması gurur veriyor" dedi.

"Aysu ile derslerimiz eğlenceli geçiyor"

Evde yüz yüze İngilizce dersi veren öğretmeni Elif Erçelik ise "Aysu ile bu üçüncü dersimiz, daha önce hiç bu tarz bir öğrenci ile çalışmamıştım ancak Aysu'nun algıları öğrenmeye çok açık. Eğlenceli bir şekilde derslerimizi gerçekleştiriyoruz, sayıları öğreniyor, renkleri öğreniyor, annesinin babasının isimlerini ingilizce olarak söylemeyi öğreniyor" açıklamasında bulundu.

"Doktor olmak istiyor"

Geçirdiği ameliyatlardan sonra yürümek için destek alan Aysu fizik tedaviler sonucunda ayağında bir aparat ile yürüyebiliyor. Her ay düzenli olarak Ankara'da tedavi gördüğü hastaneye gidip gelen küçük kız evlerinin bahçesinde annesi ile yürüyüş egzersizlerini yapıyor. Ders çalışmayı çok sevdiğini belirten Aysu, " Köpeğimle oynamayı, ders çalışmayı çok seviyorum. Bir de kedim olsun istiyorum onu da çok severim. Öğretmenlerimi çok seviyorum hiçbir sıkıntım yok. Gittiğim hastanelerde arkadaşlarımla oynamayı seviyorum. Doktor olmak istiyorum, insanları iyileştirmek istiyorum. evde ders veren öğretmenlerime ve bana bu imkanı sağlayanlara teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı