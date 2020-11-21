Son dakika... Yasaklara takılınca berberde  tıraş olamadan ayrıldı
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Son dakika... Yasaklara takılınca berberde  tıraş olamadan ayrıldı

21.11.2020 21:33 | Son Güncelleme: 21.11.2020 21:37
Son dakika... Yasaklara takılınca berberde  tıraş olamadan ayrıldı

Gelen son dakika haberine göre GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında yeni getirilen kısıtlamaların başlamasına 10 dakika kala berbere gelen müşteri tıraş olmadan çıkmak zorunda kaldı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında yeni getirilen kısıtlamaların başlamasına 10 dakika kala berbere gelen müşteri tıraş olmadan çıkmak zorunda kaldı.

Genelge gereği İslahiye'de saat 20.00 itibarıyla esnaflar müşterilerini uyarıp iş yerlerini kapattı. Restoran, lokanta ve pastaneler ise masa ve sandalyelerini kaldırarak paket servisi hizmeti vermeye başladı. Polis ve zabıta ekipleri tarafından esnaflar gerek yaya olarak gerekse araçlardan yapılan anonslarla yasağa uymaları yönünde uyarıldı.Yasağa 10 dakika gelen müşterisini ger çevirmek zorunda kalan berber Ahmet Yılmazer, "Müşterimizi yasağa 10 dakika kala gelince yetişmez diye tıraşa alamadım. Biz de yasağa uymak zorundayız" dedi


Son dakika... Yasaklara takılınca berberde  tıraş olamadan ayrıldı
Son dakika... Yasaklara takılınca berberde  tıraş olamadan ayrıldı
Son dakika... Yasaklara takılınca berberde  tıraş olamadan ayrıldı
Son dakika... Yasaklara takılınca berberde  tıraş olamadan ayrıldı
Son dakika... Yasaklara takılınca berberde  tıraş olamadan ayrıldı
Son dakika... Yasaklara takılınca berberde  tıraş olamadan ayrıldı
Son dakika... Yasaklara takılınca berberde  tıraş olamadan ayrıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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