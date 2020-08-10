Son dakika... Yasa dışı silah ticareti operasyonu Gelen son dakika haberine göre Malatya'da yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen fiziki takip neticesinde yasa dışı silah satışı yapıldığı belirlendi. Ekipler, 3 adrese düzenlenen operasyonda 3 tabanca, 6 tabanca şarjörü, 4 av tüfeği, 184 tabanca mermisi ile 12 av tüfeği mermisi ele geçirdi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Kaynak: AA