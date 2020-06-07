Son Dakika: Yasa dışı balık avı için serilen ağların gözlerine takılan yabani kuşlar kurtarıldı Son dakika haberleri... Konya'da, gölette dönem dışı usulsüz avlandığı iddia edilen 2 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Konya'da, gölette dönem dışı usulsüz avlandığı iddia edilen 2 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Konya'nın Merkez Meram İlçesi, Hatunsaray Mahallesi'ndeki Hatunsaray Göleti'nde av yasağı olmasına rağmen ağlarla balık avlandığı yönünde alınan bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, harekete geçti.

Gölette yapılan kontrollerde M.K. ile A.G. balık avlarken suçüstü yakalandı.

Jandarma ekipleri şahıslara idari para cezası uygulanmak üzere işlem başlatırken, avcılıkta kullanılan ağlar gölet sularından çıkarılarak imha edildi.

Öte yandan, Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu'na gelen bir ihbar üzerine harekete geçen Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürleri ekipleri de Hatunsaray Göleti'nde su yüzeyinde botla yaptığı taramada yasa dışı avlanmak amacıyla çok sayıda misina ağlarının serildiğini belirledi.

Yerleri tesbit edilen ağlar toplanarak kıyıya çıkarıldı. Bu esnada, ağ gözlerine takılı vaziyette istilaci türler hariç çok sayıda canlı balık kurtarılarak tekrar gölet sularına bırakıldı.

Ağlar toplanırken yabani kuşların da gözlere takıldığı ortaya çıktı.

Gölet sularında uzun süre mesai yapan ekipler çok sayıda angut kuşunu takılı olduğu ağ gözlerinden kurtararak ait olduğu yaşam alanına yeniden bıraktı.

Kaynak: AA