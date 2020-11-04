Son dakika: Yasa dışı bahis şebekesine operasyon: 8 gözaltı
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Son dakika: Yasa dışı bahis şebekesine operasyon: 8 gözaltı

04.11.2020 10:16 | Son Güncelleme: 04.11.2020 10:24
Son dakika: Yasa dışı bahis şebekesine operasyon: 8 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre MARDİN ve Balıkesir'de yasa dışı bahis şebekesine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

MARDİN ve Balıkesir'de yasa dışı bahis şebekesine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmayla yasa dışı bir bahis şebekesi tespit edildi. Jandarma ekiplerinin yaptıkları 6 aylık takipte, şüphelilerin banka hesap hareketleri, vergi kayıtları, tapu kayıtları, araç kayıtları dahil tüm faaliyetlerinin tespit edilmesinin ardından operasyon başlatıldı. Mardin ve Balıkesir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şebeke üyesi 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.


Son dakika: Yasa dışı bahis şebekesine operasyon: 8 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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