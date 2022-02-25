Son Dakika | Yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı - Haberler
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Son Dakika | Yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Adıyaman merkezli gerçekleştirilen kaçak bahis operasyonunda Afyonkarahisar'da gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman merkezli gerçekleştirilen kaçak bahis operasyonunda Afyonkarahisar'da gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis çalışmaları kapsamında Adıyaman merkezli İstanbul, Siirt, Afyonkarahisar ve Şanlıurfa illerinde 20 şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Afyonkarahisar'da gözaltına alınan Anıl Ö. (30) isimli şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Karahisar, Adıyaman, Bahis, 3. Sayfa, Haberler

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