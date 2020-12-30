SON DAKİKA| Yarın (31 Aralık 2020) sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? Yaşlılara sokağa çıkma yasağı durumu!

Yılbaşı yaklaşırken, İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs tedbirleri kapsamında Yılbaşı için aldığı tedbir kararları tekrar gündeme geldi. Kafası karışan vatandaş yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? Cuma günü sokağa çıkma yasağı var mı sorularını soruyor. İşte cevapları!

Türkiye Koronavirüs Tedbirleri kapsamında yapılan son kabine toplantısında Yılbaşı için sınırlama ve yasaklamalara karar verildi. İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamada Yılbaşı kutlamaları ve toplanmaları için ciddi tedbirler alındığını duyuruldu. Her hafta uygulanmaya devam eden sokağa çıkma yasağına bu hafta için ek tedbirler getirildi. Vatandaş bu hafta sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor sorularını sormaya başladı. Bu hafta sokağa çıkma yasağı 31 Aralık 2020 tarihinde saat 21:00'da başlayacak. Peki Yarın (31 Aralık2020) sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? Yaşlılara sokağa çıkma yasağı durumu ne oldu. İşte tüm cevaplar!

31 ARALIK 2020 YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı Yılbaşı sokağa çıkma yasağı genelgesini duyurdu. Bu doğrultuda yılbaşı sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor ve ne zaman başlıyor sorusu 31 Aralık 2020 tarihi olarak verildi. Sokağa çıkma yasağı başlama saati ise 21:00. Yani yarın sokağa çıkma yasağı varmı sorusunun cevabı 21:00'a kadar hayır. Yarın yani 31 Aralık 2020 tarihinde hayat 21:00'a kadar normal ilerleyecek. 31 Aralık 2020 21:00'da ise 4 günlük sokağa çıkma yasağı başlayacak.

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor diye soran vatandaşların kafaları karışmış durumda. Yılbaşı için sokağa çıkma yasağı yarın başlıyor. Yılbaşı tatili ya da diğer adıyla yılbaşı sokağa çıkma yasağı 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21:00'da başlayacak.1 Ocak 2021 Cuma, 2 Ocak 2021 Cumartesi, 3 Ocak 2021 Pazar tüm gün yasak olacak. 4 Ocak 2021 Pazartesi ise 05:00'a kadar yasak devam edecek.

YAŞLILARA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DURUMU

20 Yaş altına ve yaşlılara sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamaları da tüm vatandaşlara uygulandığı gibi uygulanacak. Verilen tarihler arasında sokağa çıkma yasağına yaşlılar da uyacak.