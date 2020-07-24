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Son Dakika | Yarım asır sonra suya kavuştular

Son dakika haberlerine göre Gaziantep'in Araban ilçesinde 50 yıldır yapımı gündemde olan Ardıl Barajı ile Araban Ovası'ndaki topraklar suya doydu.

Son Dakika | Yarım asır sonra suya kavuştular
24.07.2020 13:22 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:32

Gaziantep'in Araban ilçesinde 50 yıldır yapımı gündemde olan Ardıl Barajı ile Araban Ovası'ndaki topraklar suya doydu.

Güneydoğu'nun tahıl ambarı olan Araban Ovası için yaklaşık yarım asırdır yapımı gündemde olan, DSİ tarafından 21 milyon 865 bin TL'ye ihale edilen ve 2013 yılında temeli atılan Ardıl Barajı, 2017 yılında inşaatı tamamlanarak su tutumuna başladı. Yaklaşık 206 bin dönüm araziyi suya kavuşturacak olan baraj ile 25 bin 330 dönümlük alan sulanmaya başladı.

Çiftçiler yüksek maliyetten kurtuldu

Bugüne kadar yüksek maliyeti olan sondaj suyu ile sağlıklı ve kaliteli ürünler yetiştirmeye çalışan çiftçiler, Ardıl Barajı'nın suyu ile sulu tarıma başlayarak daha ucuza daha kaliteli ürünler yetiştirebilecek.

Ünü ülke sınırlarını aşan ürünler yetişiyor

Gaziantep'in Araban ovasında meşhur Araban sarımsağı, dünyaca ünlü makarnalık sert buğdayı, meşhur Araban karpuzu gibi ünü ülke sınırlarını aşan ürünlerle birlikte, lif kalitesiyle meşhur Araban pamuğu, yağlık ve çerezlik Araban mısırı, yağlık ve çerezlik ayçiçeği çekirdeği gibi kalitesi kanıtlanmış çeşitli tarım ürünleri yetişiyor.

"Yarım asır sonra arazilerimiz suya kavuştu"

Tarım arazilerini sulamaya başlayan Arabanlı çiftçilerden Şıh Mehmet Bilekçi, "Ardıl barajı, yarım asırdan fazla zamandır yapıldı yapılacak deniliyordu. 50-60 yıldan beri geçmiş hükumetler döneminde her seçim zamanı gündeme getirildi ancak seçimlerden sonra bu vaat unutuluyordu. AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın girişimi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteği ile yapılarak Araban Ovası'ndaki kuru tarım yapılan 206 bin dönümlük tarım alanının bir bölümü olan 25 bin 330 dönüm alanda sulu tarıma başladık. Şimdi sırada Araban Ovası'ndaki tüm alanı sulamak için gündemde olan Harmancık Barajı ile Çat Boğazı Barajı'nda" diye konuştu. - GAZİANTEP

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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