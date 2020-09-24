Son Dakika | Yargıtaydan Alpay, Bulaç ve Türköne hakkında karar

Son dakika gündem haberine göre Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan yayın organı Zaman gazetesinin yazarlarından tutuksuz sanıklar Şahin Alpay ve Ali Bulaç ile tutuklu sanık Mümtazer Türköne'ye "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan verilen hapis cezalarını bozdu.