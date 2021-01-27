Son Dakika | Yargıtaydaki "Selam Tevhid" kumpası davasına devam edildi

Son dakika gelişmesine göre Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "Selam Tevhid" soruşturmasında kurduğu kumpasta binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 55 eski hakim ve savcının yargılanmasına devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "Selam Tevhid" soruşturmasında kurduğu kumpasta binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 55 eski hakim ve savcının yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanık Menekşe Uyar ile videokonferans yöntemiyle bağlantı kuruldu. Sanık ve müşteki avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Esasa ilişkin savunması sorulan eski hakim Uyar, bazı belgelerin kendisine ulaşmadığını iddia ederek savunma için süre verilmesini istedi.

Bunun üzerine mahkemeye başkanlık eden Yargıtay 16. Ceza Dairesi üyesi hakim, "Bugün size özel ulakla gönderiyorum, savunma için de 15 gün süre veriyorum." dedi.

Tahliyeye yönelik beyanda bulunan Uyar, mevcut davanın soruşturmasının FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden yaklaşık bir yıl önce başlatıldığını, hakkındaki tutuklama kararının ise darbe girişiminden dört gün sonra çıkarıldığını söyledi.

FETÖ mensubu olmadığını, hakkındaki delillerin toplandığını ve tutuklu yargılanmasını gerektirecek bir durum bulunmadığını ileri süren Uyar, tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Talebin ardından duruşmaya başkanlık eden Yargıtay 16. Ceza Dairesi üyesi hakim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde Türkiye'de savunma hakkının kısıtlandığı yönünde intiba uyandırılmaya çalışıldığı kanaatine vardığını söyleyerek, bunu duruşma zaptına geçmesi için dile getirdiğini belirtti.

Sanık avukatının savunmasının da alınmasından sonra mahkeme heyeti Uyar'ın tutukluluk halinin devamına hükmedilerek, davayı 11 Şubat 2021'e ertelediğini açıkladı.

Eski hakim Uyar, firari durumdayken Temmuz 2020'de Ankara Pursaklar'daki bir evde yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş