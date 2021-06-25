Son Dakika | Yargıtay tarafından bozulan Yasin Börü davasında 15 sanık, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek çocuğu öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet...
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Son Dakika | Yargıtay tarafından bozulan Yasin Börü davasında 15 sanık, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek çocuğu öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet...

Son Dakika | Yargıtay tarafından bozulan Yasin Börü davasında 15 sanık, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek çocuğu öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet...
Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Yargıtay tarafından bozulan Yasin Börü davasında 15 sanık, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek çocuğu öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Yargıtay tarafından bozulan Yasin Börü davasında 15 sanık, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek çocuğu öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

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