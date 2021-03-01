Son dakika: Yargıtay, Muğla'da genç kızın kanalda ölü bulunmasıyla ilgili 2 sanığa verilen yerel mahkemenin kararını bozdu

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'da cesedi kanalda bulunan Cansu Kaya'yı öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan iki sanıkla ilgili yerel mahkemenin kararı Yargıtay tarafından bozuldu.

Muğla'da cesedi kanalda bulunan Cansu Kaya'yı öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan iki sanıkla ilgili yerel mahkemenin kararı Yargıtay tarafından bozuldu.

Ortaca ilçesinde 6 yıl önce Kaya'yı öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan sanıklar Necati Demir'e ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl, Mehmet Poyraz Çalhan'a ise 42 yıl hapis cezası verilmesinin ardından yapılan temyiz başvuruları, Yargıtay 1. Ceza Dairesince görüşüldü.

Daire, cinsel saldırı suçunun teşebbüs aşamasında kaldığı, suçu gizlemek için değil infialle cinayetin işlendiği ve olay sırasında genç kızın 18 yaşında olduğunun dikkate alınmadığı gerekçeleriyle yerel mahkemenin kararını bozdu.

Sanıklar önümüzdeki günlerde Fethiye Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıkacak.

Orta ilçesinde Cansu Kaya (18), 14 Haziran 2015'te kaybolduktan 2 gün sonra Dalyan Kanalı'nda ölü bulunmuştu. Olaydan sonra tutuklanan sanıklar Necati Demir ve Mehmet Poyraz Çalhan, yargılama aşamasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 4 Kasım 2016'da yapılan karar duruşmasında sanıklar Necati Demir'e "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli cinsel istismar" suçundan 27 yıl, "kişiyi hürriyetten yoksun kılma" suçundan 9 yıl, Mehmet Poyraz Çalhan'a ise "kasten öldürme" suçundan 24 yıl, "cinsel istismar" suçundan 12 yıl, "kişiyi hürriyetten yoksun kılma" suçundan ise 6 yıl yıl hapis cezası verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır