Son dakika... Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan eski korgeneral Metin İyidil "darbe teşebbüsüne yardım" suçundan 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı
02.02.2021 15:01 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:04
Son dakika haberlerine göre Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan eski korgeneral Metin İyidil "darbe teşebbüsüne yardım" suçundan 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.
Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan eski korgeneral Metin İyidil "darbe teşebbüsüne yardım" suçundan 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak