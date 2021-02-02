Son dakika... Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan eski korgeneral Metin İyidil "darbe teşebbüsüne yardım" suçundan 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı
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Son dakika... Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan eski korgeneral Metin İyidil "darbe teşebbüsüne yardım" suçundan 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı

02.02.2021 15:01 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:04
Son dakika... Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan eski korgeneral Metin İyidil

Son dakika haberlerine göre Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan eski korgeneral Metin İyidil "darbe teşebbüsüne yardım" suçundan 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan eski korgeneral Metin İyidil "darbe teşebbüsüne yardım" suçundan 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

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