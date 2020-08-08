Son dakika! Yardımcı olma bahanesiyle yaşlıları dolandıran şüpheli yakalandı
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Son dakika! Yardımcı olma bahanesiyle yaşlıları dolandıran şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre GAZİANTEP'te, bankalarda para çekmek ya da yatırmak isteyen yaşlı 7 kişiyi yardımcı olabileceğini söyleyerek, hesaplarındaki parayı kendi hesabına aktaran şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Son dakika! Yardımcı olma bahanesiyle yaşlıları dolandıran şüpheli yakalandı
08.08.2020 14:46 | Son Güncelleme: 08.08.2020 15:28

GAZİANTEP'te, bankalarda para çekmek ya da yatırmak isteyen yaşlı 7 kişiyi yardımcı olabileceğini söyleyerek, hesaplarındaki parayı kendi hesabına aktaran şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Gaziantep'te, polise başvuran 7 yaşlı vatandaş, bankada işlem yaptıklarını ve kendilerine yardımcı olan bir kişi tarafından dolandırıldıklarını söyledi. Bunun üzerine inceleme başlatan polis, banka ATM'leri ile çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. İncelemede, para çekmek veya yatırmak isteyen yaşlı vatandaşların yanına yardımcı olma bahanesiyle gelen kişinin, mağdurların hesabındaki parayı kendi hesabına havale yoluyla aktardığını saptadı. Polisler daha sonra ismi açıklanmayan şüpheliyi adresine düzenlediği baskınla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


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Kaynak: DHA

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