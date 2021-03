Son dakika... Yardım isteyen evsiz kişi, silahla vuruldu

ANTALYA'da evsiz İlker Bakır (27), yardım istediği bir kişi tarafından silahlı saldırı sonucu bacaklarından vuruldu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 794 ile 780 sokak kesişimi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre evsiz İlker Bakır, yoldan geçen bir aracı durdurarak kendisine yardım edilmesini istedi. İddiaya göre isminin 'Memo' olduğu söylenen bir kişi üzerinde taşıdığı silahı çıkartarak Bakır'a doğrulttu. Arkadaşlarının engelemeye çalışmasına rağmen Memo isimli kişi, tabanca ile evsiz vatandaşa 5-6 el ateş etti. Kurşunlardan kaçan İlker Bakır, 100 metre uzaklıkta 4 katlı apartmana doğru koşmaya başladı.

ZEMİN KATTA OTURANLARDAN YARDIM İSTEDİBakır, apartmanın giriş katında Osman C. isimli kişinin penceresine vurarak yardım istedi. Osman C. ve ailesi pencereye vurulmasıyla kapıya yöneldi. Kapıyı açan Osman C., silahla vurulduğunu belirten Bakır ile karşılaştı. Osman C.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. BACAĞINDA 3 KURŞUN YARASIİhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, İlker Bakır'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan incelemede 2 kurşunun sağ bacağa, 1 kurşunun ise sol bacağına isabet ettiği belirlenen Bakır, müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan İlker Bakır, "Allah rızası için sokakta yaşıyorum, bana yardım eder misiniz diye bağırıyordum. Ondan sonra o kişi bana 'Ne diyorsun lan sen' diyerek bana ateş etti" dedi.2 EL ATEŞ EDİLDİĞİNİ GÖRDÜM'Silah sesleri üzerine sokağa çıkan Gülcan İmece, "Çöp atmak üzere aşağıya inmiştim, 2 el silah sesi duydum. Baktım biri ateş ediyor, başka birisi de koşuyordu 'İmdat yardım edin, polis polis' diye bağırıyordu. Ben de ne oluyor diye önce afalladım. Ben 2 el ateş etmeyi de gördüm. Çocuk peşinden koşunca ben de hemen içeriye girerek telefonumu aldım ve polisi aradım. Yaralı şahıs da bir eve sığındı. Oradakiler yardım edip polisi aramış" dedi.'İNSANLIK OLARAK YARDIM ETTİK'Ev sahibi Osman C., "Cama biri vurdu ben de çıkıp baktım yerde biri yatıyordu. Hemen yardım ettim sonrasında ise polisi aradım. İnsanlık olarak kendisine yardım ettik" diye konuştu.

Polis ekipleri, olayla ilgili şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN