YARALADIĞI EŞİNİ KUCAĞINDA HASTANEYE GÖTÜREN KOCA KAMERADA

BEYOĞLU (DHA) - Beyoğlu'nda imam nikahlı eşini vuran koca, 'eşim intihar etti' diyerek vatandaşlardan yardım istedi. Kucağındaki eşi ile bir araba durduran koca, şaşkın bakışlar arasında eşini hastaneye götürdü. Polisteki ifadesinde eşini vurduğunu itiraf eden koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suat Ö.'nün yaralı eşini kucağında götürmesi ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Kulaksız Caddesi üzerinde geçen Çarşamba akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, bir çocuk annesi 17 yaşındaki Gülseren Mamuş ile dini nikahlı eşi Suat Ö.(32) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın uzaması üzerine Suat Ö. evden çıkarak gitti. Bir süre sonra eve dönen koca, tekrar eşi ile tartışmaya devam etti. Daha sonra evden iki el silah sesi duyuldu. Suat Ö. başından yaralanan eşi Gülseren Mamuş'u kucağına alarak sokağa çıktı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yolda durdurduğu bir otomobille Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Yoğun bakıma alınan Gülseren Mamuş'a yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KUCAĞINDA TAŞIYARAK HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Eşi kucağında sokağa çıkarak vatandaşlardan yardım isteyen koca, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde vatandaşların şaşkın bakışları arasında Suat Ö.?nün yola çıkması ve yoldan geçen otomobili durdurarak hastaneye gitmesi görülüyor. Polis ekipleri yaptıkları incelemeler sonucu evde bulunan Ceylan K. ile koca Suat Ö'yü sorguladığında korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Eşini vurduğunu itiraf eden koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BİZ İMDAT SESLERİNE DIŞARI ÇIKTIK

Esnaf Bülent Dinler 'Biz ne olduğunu anlamadık. Bir anda bağrışma sesi duyuldu. Ne olduğuna bakmak için dışarı çıktığımızda bir kişi kucağındaki kadınla 'imdat imdat' diye bağıra bağıra geliyordu. Burada araba veya motosiklet çarptı dediler. Ama buraya geldiğinde motor çarpması veya otomobil çarpması gibi değildi. Yolda bir araba durdurarak hastaneye gittiler. Kadın hayatını kaybetmiş. Sonrasında polis ne olduğunu ortaya çıkarmış. Araba çarpması işi değilö dedi.