YARALADIĞI EŞİNİ KUCAĞINDA HASTANEYE GÖTÜREN KOCA KAMERADA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YARALADIĞI EŞİNİ KUCAĞINDA HASTANEYE GÖTÜREN KOCA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda imam nikahlı eşini vuran koca, 'eşim intihar etti' diyerek vatandaşlardan yardım istedi.

BEYOĞLU (DHA) - Beyoğlu'nda imam nikahlı eşini vuran koca, 'eşim intihar etti' diyerek vatandaşlardan yardım istedi. Kucağındaki eşi ile bir araba durduran koca, şaşkın bakışlar arasında eşini hastaneye götürdü. Polisteki ifadesinde eşini vurduğunu itiraf eden koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suat Ö.'nün yaralı eşini kucağında götürmesi ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Kulaksız Caddesi üzerinde geçen Çarşamba akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, bir çocuk annesi 17 yaşındaki Gülseren Mamuş ile dini nikahlı eşi Suat Ö.(32) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın uzaması üzerine Suat Ö. evden çıkarak gitti. Bir süre sonra eve dönen koca, tekrar eşi ile tartışmaya devam etti. Daha sonra evden iki el silah sesi duyuldu. Suat Ö. başından yaralanan eşi Gülseren Mamuş'u kucağına alarak sokağa çıktı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yolda durdurduğu bir otomobille Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Yoğun bakıma alınan Gülseren Mamuş'a yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KUCAĞINDA TAŞIYARAK HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Eşi kucağında sokağa çıkarak vatandaşlardan yardım isteyen koca, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde vatandaşların şaşkın bakışları arasında Suat Ö.?nün yola çıkması ve yoldan geçen otomobili durdurarak hastaneye gitmesi görülüyor. Polis ekipleri yaptıkları incelemeler sonucu evde bulunan Ceylan K. ile koca Suat Ö'yü sorguladığında korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Eşini vurduğunu itiraf eden koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BİZ İMDAT SESLERİNE DIŞARI ÇIKTIK

Esnaf Bülent Dinler 'Biz ne olduğunu anlamadık. Bir anda bağrışma sesi duyuldu. Ne olduğuna bakmak için dışarı çıktığımızda bir kişi kucağındaki kadınla 'imdat imdat' diye bağıra bağıra geliyordu. Burada araba veya motosiklet çarptı dediler. Ama buraya geldiğinde motor çarpması veya otomobil çarpması gibi değildi. Yolda bir araba durdurarak hastaneye gittiler. Kadın hayatını kaybetmiş. Sonrasında polis ne olduğunu ortaya çıkarmış. Araba çarpması işi değilö dedi.

YARALADIĞI EŞİNİ KUCAĞINDA HASTANEYE GÖTÜREN KOCA KAMERADA

YARALADIĞI EŞİNİ KUCAĞINDA HASTANEYE GÖTÜREN KOCA KAMERADA

YARALADIĞI EŞİNİ KUCAĞINDA HASTANEYE GÖTÜREN KOCA KAMERADA

YARALADIĞI EŞİNİ KUCAĞINDA HASTANEYE GÖTÜREN KOCA KAMERADA

YARALADIĞI EŞİNİ KUCAĞINDA HASTANEYE GÖTÜREN KOCA KAMERADA

YARALADIĞI EŞİNİ KUCAĞINDA HASTANEYE GÖTÜREN KOCA KAMERADA

YARALADIĞI EŞİNİ KUCAĞINDA HASTANEYE GÖTÜREN KOCA KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
'Kibar Feyzo' lakaplı yankesicilik şüphelisi tutuklandı

'Kibar Feyzo' lakaplı yankesicilik şüphelisi tutuklandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Sezai Temelli Burak Yamantürk Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Namaz Vakitleri Oğuzhan Koç Amelia Hamlin
Spor Sergen Yalçın Hamit Altıntop Mustafa Denizli Güzel Sözler
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Yemek Tarifleri Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: YARALADIĞI EŞİNİ KUCAĞINDA HASTANEYE GÖTÜREN KOCA KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 14:12:48. #1.11#