Son dakika haberi... Yara almadan kurtulduğu kazayı polislere böyle anlattı: "Küt diye vurdu. Neye uğradığımı bilemedim"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Yara almadan kurtulduğu kazayı polislere böyle anlattı: "Küt diye vurdu. Neye uğradığımı bilemedim"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Yara almadan kurtulduğu kazayı polislere böyle anlattı: "Küt diye vurdu.

Yara almadan kurtulduğu kazayı polislere böyle anlattı: "Küt diye vurdu. Neye uğradığımı bilemedim"

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. 65 yaşındaki sürücü, yara almadan kurtulduğu kazayı olay yerinde polislere anlatarak "Küt diye vurdu. Neye uğradığımı bilemedim" dedi.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim K. idaresindeki 71 BC 260 plakalı otomobil, bulvar üzerindeki bir kavşaktan dönmeye çalışan Ali U'nun kullandığı 71 BD 565 plakalı otomobile arkadan çarptı. 65 yaşındaki sürücü, yara almadan kurtulduğu kazayı olay yerinde polislere anlatarak, "Küt diye vurdu. Neye uğradığımı bilemedim" dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Selim K. ile Latife U. yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla Yüksek İhtisas ve Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan Ali U, "Ben tamamen yoldan çıktıydım. Arkadan vurdu. Adam çok süratli geliyordu. Ben yolu geçtim iki şeritte ondaydı. Ona serbestti. Mahsus yapar gibi yaptı" dedi.

Maddi hasarlı araçlar çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Son dakika haberi... Yara almadan kurtulduğu kazayı polislere böyle anlattı: 'Küt diye vurdu. Neye uğradığımı bilemedim'
Son dakika haberi... Yara almadan kurtulduğu kazayı polislere böyle anlattı: 'Küt diye vurdu. Neye uğradığımı bilemedim'
Son dakika haberi... Yara almadan kurtulduğu kazayı polislere böyle anlattı: 'Küt diye vurdu. Neye uğradığımı bilemedim'
Son dakika haberi... Yara almadan kurtulduğu kazayı polislere böyle anlattı: 'Küt diye vurdu. Neye uğradığımı bilemedim'
Son dakika haberi... Yara almadan kurtulduğu kazayı polislere böyle anlattı: 'Küt diye vurdu. Neye uğradığımı bilemedim'
Son dakika haberi... Yara almadan kurtulduğu kazayı polislere böyle anlattı: 'Küt diye vurdu. Neye uğradığımı bilemedim'
Son dakika haberi... Yara almadan kurtulduğu kazayı polislere böyle anlattı: 'Küt diye vurdu. Neye uğradığımı bilemedim'
Son dakika haberi... Yara almadan kurtulduğu kazayı polislere böyle anlattı: 'Küt diye vurdu. Neye uğradığımı bilemedim'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay

Sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşini vurdu! Çevredekilere 'Yaklaşırsanız sizi de vururum' dedi
Sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşini vurdu! Çevredekilere "Yaklaşırsanız sizi de vururum" dedi
Yoldan geçen gence çarptı, aracın frenleri tutmayınca bir de ezdi
Yoldan geçen gence çarptı, aracın frenleri tutmayınca bir de ezdi
Alkollü şahıs, atlamak için çıktığı çatıda bile içmeye devam etti
Alkollü şahıs, atlamak için çıktığı çatıda bile içmeye devam etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Derya Şensoy Serdar Ortaç Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Umut Meraş Ünal Karaman Mergim Berisha Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi... Yara almadan kurtulduğu kazayı polislere böyle anlattı: "Küt diye vurdu. Neye uğradığımı bilemedim" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 01:45:56. #1.15#

title