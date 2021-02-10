Son Dakika | Yapılması planlanan ayı heykeli Bolu'yu ikiye böldü
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Son Dakika | Yapılması planlanan ayı heykeli Bolu'yu ikiye böldü

10.02.2021 14:48 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:53
Son Dakika | Yapılması planlanan ayı heykeli Bolu'yu ikiye böldü

Son dakika gelişmesine göre BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kente 10 metrelik bir bozayı heykeli yapılacağını açıklaması kenti ikiye böldü.

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kente 10 metrelik bir bozayı heykeli yapılacağını açıklaması kenti ikiye böldü. Bazı vatandaşlar heykelin kente yakışacağını söylerken, bazıları da eleştirilerde bulunup, bunun Bolu'ya hakaret olduğunu öne sürdü.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kente 10 metre boyunda bir ayı heykeli yapacaklarını söyledi. Ayının Bolu'nun simgesi olduğunu söyleyen Başkan Özcan'ın projesi, kentte bazı vatandaşlardan tepki gördü. Bazı vatandaşlar, yapılması planlanan dev ayı heykelinin Bolululara hakaret olduğunu öne sürdü, bazıları ise projeyi olumlu bulup kente yakışacağını söyledi. Demokrasi Meydanı'nda oturan vatandaşlar, karşılıklı olarak bu konuyu tartıştı.

'BELEDİYE BAŞKANININ BİLECEĞİ İŞ'Ayı heykeli yapılması kararına şaşırdığını belirten Ahmet Aksu, "Şaşırdık böyle bir şey olmasına. Gerekli desem bir türlü, gereksiz desem bir türlü. Belediye Başkanı'nın bileceği iş bu" dedi.Bolu'yu temsil ettiği sürece herhangi bir sorun olmayacağını ifade eden Hikmet Yeşil ise, "Benim cebimden çıkmasın da ne yapıyorsa yaptırsın. Ama benden para çıkmasın. Bolu'yu temsil ediyorsa mesele yok" diye konuştu.Yapılacak heykeli olumlu karşıladığını söyleyen Halit Çidem de, "Bolu'yu temsil ediyorsa bir şey yok. Bolu'ya yakışır. İnşallah yaptırır. İyi olur, gelen gider görür. Doğamıza yakışır. Olumlu karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.'BOLULULARA HAKARET'Durumu Bolululara hakaret olarak değerlendiren Mehmet Kodaloğlu ise, "Böyle şey olur mu ya? Bolululara hakaret. Ayılarla ne yapacaklarsa? Onlar mı seçiyor bunları? Ayıdan, hayvandan simge olur mu ya?" dediNuri Aktaş ise uygun bulmadığını belirterek, "Madem öyle düşünüyorlar ama benim düşünceme göre güzel bir saat kulesi yapsın. Üstüne de kartal koysun. Bence en güzel o yakışır" diye konuştu.

Kazım Çetin de heykeli uygun görmediğini söyledi.


Son Dakika | Yapılması planlanan ayı heykeli Bolu'yu ikiye böldü
Son Dakika | Yapılması planlanan ayı heykeli Bolu'yu ikiye böldü
Son Dakika | Yapılması planlanan ayı heykeli Bolu'yu ikiye böldü
Son Dakika | Yapılması planlanan ayı heykeli Bolu'yu ikiye böldü
Son Dakika | Yapılması planlanan ayı heykeli Bolu'yu ikiye böldü
Son Dakika | Yapılması planlanan ayı heykeli Bolu'yu ikiye böldü
Son Dakika | Yapılması planlanan ayı heykeli Bolu'yu ikiye böldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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