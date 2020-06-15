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Son Dakika: Yapay zeka kuralları için uluslararası ittifak

Gelen son dakika haberine göre Almanya, Japonya, Singapur, Hindistan, ABD ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 14 ülke, yapay zekanın geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik ortak kurallar geliştirmek için "Yapay Zeka Küresel Ortaklığı (GPAI)" isimli uluslararası bir ittifak kurdu.

Son Dakika: Yapay zeka kuralları için uluslararası ittifak
15.06.2020 19:21 | Son Güncelleme: 15.06.2020 20:22

Almanya, Japonya, Singapur, Hindistan, ABD ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 14 ülke, yapay zekanın geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik ortak kurallar geliştirmek için "Yapay Zeka Küresel Ortaklığı (GPAI)" isimli uluslararası bir ittifak kurdu.

GPAI kurucu ülkeleri tarafından yapılan ortak açıklamada, yapay zekanın sorumlu ve insan merkezli gelişimi ve kullanımı için çalışılacağı belirtildi.

Açıklamada, girişimin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından desteklendiği ve sekreterliğinin Paris'te olacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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