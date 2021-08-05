Son dakika haberi... YANGINLARLA MÜCADELEDE EKİPLERE DESTEK VERECEK 'NENE HATUN' GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
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Son dakika haberi... YANGINLARLA MÜCADELEDE EKİPLERE DESTEK VERECEK 'NENE HATUN' GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre MUĞLA'daki orman yangılarıyla mücadele eden ekiplere destek vermek amacıyla İstanbul'dan yola çıkan Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

MUĞLA'daki orman yangılarıyla mücadele eden ekiplere destek vermek amacıyla İstanbul'dan yola çıkan Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

İstanbul Kuruçeşme'den yola çıkan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun', Marmara Denizi'nden saat 07.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 08.45 sıralarında Çanakkale önlerinde olan acil müdahale gemisi 'Nene Hatun', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Muğla'nın Milas ilçesine gidecek olan Nenen Hatun gemisi, orman yangınlarıyla mücadele eden ekiplere destek verecek.

TÜRKİYE'NİN İLK ACİL MÜDAHALE GEMİSİ 'NENE HATUN'

Yalova'da inşa edilen ve 2015 yılında denize indirilen 88 metre uzunluğa, 18 metre genişliğe sahip 4 bin 291 grostonluk geminin 18 knot seyir hızı ve 205 ton çeki gücü kapasitesi var. 7 gün 24 saat hizmet veren Nene Hatun gemisi, toplam 18 bin kilovat ana makine gücüne sahip. İçerisinde 20 yataklı hastane de yer alan ve saatte 9 bin 600 metreküp su basabilen gemide, yatay 150 metre, dikey 70 metre su püskürtme kabiliyetine haiz yangın söndürme sistemi olan fi-fi 3 notasyonu bulunuyor. İlk gemi üzeri heliport ruhsatı bulunan 'Nene Hatun'da, 11 ton ağırlığa kadar helikopterin iniş ve kalkış yapabileceği heliport pisti de yer alıyor. 4 morg kabinli gemide dalgıç basınç odası ve spor salonu bulunuyor. Bordalarında bulunan kollar aracılığıyla deniz kirliliğine müdahale yeteneği ve 1000 metreküp atık taşıma kapasitesine sahip olan gemide, kirlilik ölçüm laboratuvarı, DP 2 dinamik konumlandırma sistemi, 25 ton kapasiteli güverte kreyni mevcut. Dinamik konumlandırma sistemi, hassas bir şekilde geminin konumunu sabitlerken, istendiğinde 1 metre gibi hassas miktarda enine, boyuna geminin hareket edebilmesine imkan tanıyor. Nene Hatun, çeki ve gemi kurtarma hizmetleri, deniz kirliliğiyle mücadele, yangınla mücadele, dalış destek operasyonları, can kurtarma ve tahlisiye operasyonları, off shore stand-by ve dinamik konumlandırma hizmetleri ile helikopter operasyonları gibi durumlarda müdahale için kullanılıyor.

Son dakika haberi... YANGINLARLA MÜCADELEDE EKİPLERE DESTEK VERECEK 'NENE HATUN' GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Son dakika haberi... YANGINLARLA MÜCADELEDE EKİPLERE DESTEK VERECEK 'NENE HATUN' GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Son dakika haberi... YANGINLARLA MÜCADELEDE EKİPLERE DESTEK VERECEK 'NENE HATUN' GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Son dakika haberi... YANGINLARLA MÜCADELEDE EKİPLERE DESTEK VERECEK 'NENE HATUN' GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Son dakika haberi... YANGINLARLA MÜCADELEDE EKİPLERE DESTEK VERECEK 'NENE HATUN' GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Son dakika haberi... YANGINLARLA MÜCADELEDE EKİPLERE DESTEK VERECEK 'NENE HATUN' GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Son dakika haberi... YANGINLARLA MÜCADELEDE EKİPLERE DESTEK VERECEK 'NENE HATUN' GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Son dakika haberi... YANGINLARLA MÜCADELEDE EKİPLERE DESTEK VERECEK 'NENE HATUN' GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberi... YANGINLARLA MÜCADELEDE EKİPLERE DESTEK VERECEK 'NENE HATUN' GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Haberler
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