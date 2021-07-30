Son Dakika-Yangınlar sabotaj mı? Orman yangınlarda sabotaj mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika-Yangınlar sabotaj mı? Orman yangınlarda sabotaj mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı!

Son Dakika-Yangınlar sabotaj mı? Orman yangınlarda sabotaj mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde Türkiye'de peş peşe yangınlarla ilgili en çok merak edilen konular arasında olan sabotaj iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Yangınlar sabotaj mı? Orman yangınlarda sabotaj mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı!

Türkiye'de birçok yerde yaşanan, can ve mal kaybına sebep olan yangınlar ülke gündeminde yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından cami cemaatine seslendi. Sonrasında dışarı çıkan Erdoğan, kapıda kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların orman yangınlarıyla ilgili en çok merak edilen "Yangınlar sabotaj mı? Orman yangınlarda sabotaj mı?" sorularını cevaplandırdı. İşte açıklamalar...

YANGINLAR SABOTAJ MI?

Muhabirler, Cumhurbaşkanı'na ilk olarak ülkemizin farklı farklı noktalarında çıkan yangınları ve sabotaj iddiasını sordu. Erdoğan bu soruya karşılık, "Burada acaba herhangi bir suikast, bu tür şeyler var mı yok mu bunların üzerinde duruluyor. Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor. Çalışmalar sonrası net bir şey açıklayabileceğiz. Boş verip geçilecek bir iş değil. Değişik mekanlarda hemen hemen aynı anda. Manavgat'ta başlayıp Marmaris, Bodrum kapsayacak şekilde süren bir yangın. " ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bu bir milli bakış gerektiriyorsa, eğer bu ülke olarak, millet olarak birlikte karar vereceğimiz bir konuysa buna herkesin aynı istikamete bakışı gerekir. Bakıyoruz ki burada bile siyaset, spekülasyonlar, siyasi partilerin yaklaşım tarzları gerçekten üzüntü verici. Cumhurbaşkanı olarak bütün Bakan arkadaşlarımdan ilgili olanları bölgeye anında gönderdim. Bakan yardımcısı arkadaşlarımı anında göndermiş durumdayım. Bütün imkanlarımızı seferber ettik. Dünyada sayılı itfaiye örgütlerinden birine biz sahibiz."

THK'NIN ELİNDE RAHATÇA KULLANABİLECEĞİMİZ UÇAK FALAN YOK

"THK uçakları varmış da, neye göre söylüyorsun bunu? THK'nın elinde buralarda rahat kullanılabilecek uçak falan yok. Bunlar uyduruyorlar. Bugün itibarıyla uçak sayımız 5-6'ya çıktı. Rusya'dan Ukrayna'dan aldığımız uçaklar var. Azerbaycan da amfibik uçağını gönderecek. Bununla birlikte 6-7 uçak olacak. En verimli olanlar bu uçaklar."

OLUMLU İSTİKAMETTE BİR GELİŞME SÖZ KONUSU

"1800 arazöz, 2800 su tankeri, 2270 ilk müdahale aracı aktif şekilde çalışıyor. 660 dozer ve iş makinesi ve bir yangın tankı aktif olarak devrede. 10 bin 550 itfaiyeci aktif olarak burada görevde. 4 bin 110 teknik eleman yine bölgede çalışıyor. Bin 140 noktada mücadele aktif olarak devam ediyor. 28-30 Temmuz arasında 71 orman yangını çıkmış durumda, 57'si kontrol altına alındı. 14'ünün çalışmaları ise devam ediyor. Olumlu istikamette bir gelişme söz konusu. Bizim öğlen itibarıyla uçakların gelişi ile olumlu istikamete dönüyoruz. Bakanlarımız, bunun yanı sıra Başkavekilim Binali Yıldırım Bey, Süleyman Soylu Bey de bugün bölgeye geçti. Sel felaketinde nasıl kimseyi mağdur etmeyeceğimizi söyleyerek adımlarımızı attıysak, burada da evi yananlar hayvanları telef olanlarla ilgili hasar tespiti yapılacak. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Çevre Bakanlığımız çalışmalarını yapıp TOKİ ile birlikte evi yananların evlerini yeniden inşa edecek ve teslim edecek."

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Sevda Erginci
Spor Diego Ali Koç Can Bartu Metin Oktay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika-Yangınlar sabotaj mı? Orman yangınlarda sabotaj mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 15:43:56. #1.16#

title