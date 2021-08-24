Son Dakika | Yangının sıçradığı kovanların kapaklarını açan üretici, binlerce arıyı kurtardı
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Son Dakika | Yangının sıçradığı kovanların kapaklarını açan üretici, binlerce arıyı kurtardı

Son Dakika | Yangının sıçradığı kovanların kapaklarını açan üretici, binlerce arıyı kurtardı
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Edirne'de meralık alanda çıkan yangının sıçradığı kovanların kapaklarını açan üretici çok sayıda arının alevlerden uzaklaşmasını sağladı.

Edirne'de meralık alanda çıkan yangının sıçradığı kovanların kapaklarını açan üretici çok sayıda arının alevlerden uzaklaşmasını sağladı.

Hıdırağa köyü merasında henüz çıkış nedeni belli olmayan yangın, İbrahim Taşkıran'a ait arı kovanlarının bulunduğu alana da sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

Taşkıran, yangın sırasında alevlerin ortasına dalarak kovanların ağzını açıp arıları kurtarmaya, yanmayan kovanları ise kaçırma çalıştı.

Yaklaşık bir saatlik süren çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangında 40'tan fazla adet arı kovanı yandı.

Son Dakika | Yangının sıçradığı kovanların kapaklarını açan üretici, binlerce arıyı kurtardı
Son Dakika | Yangının sıçradığı kovanların kapaklarını açan üretici, binlerce arıyı kurtardı
Son Dakika | Yangının sıçradığı kovanların kapaklarını açan üretici, binlerce arıyı kurtardı
Son Dakika | Yangının sıçradığı kovanların kapaklarını açan üretici, binlerce arıyı kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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Son Dakika | Yangının sıçradığı kovanların kapaklarını açan üretici, binlerce arıyı kurtardı - Haberler
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