Son dakika! Yangının dumanı, güneşi kızıla bürüdü
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Son dakika! Yangının dumanı, güneşi kızıla bürüdü

İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Yangının dumanı, güneşi kızıla bürüdü Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını devam ederken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor Yangın dolayısıyla bölgede yoğun bir duman bulutu oluşurken, duman dolayısıyla güneş kızıla büründü Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını devam...

Yangının dumanı, güneşi kızıla bürüdü

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını devam ederken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor

Yangın dolayısıyla bölgede yoğun bir duman bulutu oluşurken, duman dolayısıyla güneş kızıla büründü

MERSİN - Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını devam ederken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangın dolayısıyla bölgede yoğun bir duman bulutu oluşurken, duman dolayısıyla güneş kızıla büründü.

Dün sabah saatlerinde Mersin'in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesinde çıkan orman yangını devam ediyor. Bugün sabahın erken saatlerinden itibaren yine havadan ve karadan ekipler yangına müdahale ederken, yangın henüz kontrol altına alınamadı. Akşam saatleri olması dolayısıyla havadan müdahale sona ererken, karadan 164 arozöz ile 850 personel müdahalesini sürdürüyor. Yangın dolayısıyla bölgede yoğun bir duman bulutu oluşurken, duman dolayısıyla güneş kızıla büründü. Tedbir amacıyla 50 ev boşaltılırken, yangın bölgesine giden yollar araç trafiğine kapatıldı.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangın bölgesinde bizzat çalışmaları bizzat yönetiyor.

Son dakika! Yangının dumanı, güneşi kızıla bürüdü
Son dakika! Yangının dumanı, güneşi kızıla bürüdü
Son dakika! Yangının dumanı, güneşi kızıla bürüdü
Son dakika! Yangının dumanı, güneşi kızıla bürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü

Dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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