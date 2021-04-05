Son dakika: Yangında zarar gören park yenileniyor
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Son dakika: Yangında zarar gören park yenileniyor

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Son dakika: Yangında zarar gören park yenileniyor

Gelen son dakika haberlerine göre Efeler Belediyesi, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verilen Maksut Doğan Parkı'nda yenileme çalışmaları başlattı.

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Efeler Belediyesi, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verilen Maksut Doğan Parkı'nda yenileme çalışmaları başlattı.

Orta Mahalle 209 Sokak'ta bulunan ve 3 Şubat Cumartesi günü kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verilmesi sonucu kullanılamaz hale gelen Maksut Doğan Parkı'nda; yangının izleri hızla siliniyor. Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, söz konusu parkta neredeyse küle dönen çocuk oyun gruplarını temizledi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Maksut Doğan Parkı'na yeni çocuk oyun gruplarının yerleştirileceğini belirterek, şöyle konuştu; "Orta Mahalle'deki parkımızda çıkan yangında hiçbir çocuğumuzun ve vatandaşımızın zarar görmemesi tek tesellimiz oldu. Parkımızda gerekli çalışmaları başlattık. Maksut Doğan Parkı kısa zamanda yepyeni bir görünüme kavuşacak. Çocuklarımız tekrar yenilenen oyun gruplarında keyifli vakit geçirebilecek. Efeler ilçemizde bu tür bir olayın hiçbir zaman yaşanmamasını umuyorum. Hepimize geçmiş olsun" - AYDIN

Son dakika: Yangında zarar gören park yenileniyor
Son dakika: Yangında zarar gören park yenileniyor
Son dakika: Yangında zarar gören park yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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