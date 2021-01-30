Yangında ölen Sevim hemşire ve kızı, Konya'ya 3 ay önce tayinle gelmiş (2)
30.01.2021 14:46 | Son Güncelleme: 30.01.2021 14:51
Yangında ölen Sevim hemşire ve kızı, Konya'ya 3 ay önce tayinle gelmiş (2)KIZININ AYAKKABILARINI ELİNDEN BIRAKMADI ?Konya'da yangından ölen hemşire Sevim Kayhan'ın boşandığı eşi Yalçın Dağ, kızı Melek ve eski eşinin acı haberine aldıktan sonra bugün eve gelip inceledi.
Yangında ölen Sevim hemşire ve kızı, Konya'ya 3 ay önce tayinle gelmiş (2)
KIZININ AYAKKABILARINI ELİNDEN BIRAKMADI?Konya'da yangından ölen hemşire Sevim Kayhan'ın boşandığı eşi Yalçın Dağ, kızı Melek ve eski eşinin acı haberine aldıktan sonra bugün eve gelip inceledi. Kızının ayakkabılarını fark edip eline alıp bırakmayan Dağ, odaları gezip, "Nasıl çıkmış? Yanan neymiş. Nasıl bir şey miş? Yavrum, tatlı kızım."dedi. Konya Şehir Hastanesi'nde otopsi işlemleri devam eden Sevim Kayan ile kızı Melek'in, Konya'nın Akşehir ilçesinde defnedilmesi bekleniyor.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet IŞIK