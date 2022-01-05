Son dakika haberleri... YANGINDA MAHSUR KALAN YAVRU KÖPEKLERİ İTFAİYE KURTARDI

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de kullanılmayan tek katlı evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yoğun dumandan etkilenen 2 yavru köpeği kucaklarına alarak alevlerin arasından çıkardı. Köpeklere su verip sakinleştiren itfaiye ekipleri yangını da kısa sürede söndürdü.

Odunpazarı ilçesi bağlı Huzur Mahallesi'ndeki Yıldızlar sokak üzerinde kullanılmayan tek katlı evde yangın çıktı. Komşuların ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri uyarılar üzerine evi kontrol etti. Bir süredir evde olan ve yoğun dumandan etkilenen 2 yavru köpek, itfaiye ekiplerince alevlerin arasından çıkarıldı. Yavru köpekleri kucağına alan itfaiye erleri, su verip sakinleştirdi. Evin çatısına sıçrayan yangın ise ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Aynı sokakta oturan Rukiye Altın (60), yavru köpeklerin birkaç gündür ısınmak için eve girdiğini belirterek, "Camdan baktığımda evden dumanların çıktığını gördüm. Eşim soba dumanı olabileceğini söyledi. Evin yandığını görünce çıkıp geldim. Birkaç gündür içerde köpekler yaşıyordu. İçerde odun vardı- yanıyordu. Kimin koyduğunu bilmiyoruz" dedi.

'BİRİ ATEŞ YAKIP GİTTİ'

Evin karşı apartmanında oturan Ferzan Kulaksız (46) ise eve ısınmak için giren tanımadığı 1 kişinin ateş yaktıktan sonra ayrıldığını daha sonra ise yangın çıktığını söyledi. Kulaksız, "Uzun boylu, yüzü maskeli, kafası kapalı birisinin geldiğini söylediler. Köpeklere bakacağını söylemiş. Gelen şahıs içerde ateş yakıp gitmiş. Köpekler 2-3 gündür burada duruyordu. Adam burayı kiraladığını iddia etti ama hiç kimseye kiralamamışlar. Ev sahibinin hiçbir şeyden haberi yok" şeklinde konuştu.

Yangınla ilgili polis ve itfaiye ekiplerince başlatılan soruşturma sürüyor.