Son dakika haberleri: Yangında mahsur kalan vatandaşın yardımına Mehmetçik yetişti
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Son dakika haberleri: Yangında mahsur kalan vatandaşın yardımına Mehmetçik yetişti

Son dakika haberleri: Yangında mahsur kalan vatandaşın yardımına Mehmetçik yetişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Milas'ın Fesleğen Yaylası'ndaki yangında mahsur kalan bir vatandaşın Mehmetçik tarafından helikopter ile kurtarılma görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Milas'ın Fesleğen Yaylası'ndaki yangında mahsur kalan bir vatandaşın Mehmetçik tarafından helikopter ile kurtarılma görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının kurtarma görüntülerinin yer aldığı paylaşımında, "Milas'ın Fesleğen Yaylası'ndaki yangında mahsur kalan bir vatandaşımız, Hava Kuvvetlerimizin 125'inci Eğitim Filo Komutanlığına ait helikopter ve görevli personel tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşımıza ilk müdahale helikopterde yapıldı. Bölgede mahsur kalan başka vatandaşlarımızın olup olmadığını belirlemek üzere havadan keşif faaliyetimiz devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

(Utku Şimşek/İHA)

Son dakika haberleri: Yangında mahsur kalan vatandaşın yardımına Mehmetçik yetişti
Son dakika haberleri: Yangında mahsur kalan vatandaşın yardımına Mehmetçik yetişti
Son dakika haberleri: Yangında mahsur kalan vatandaşın yardımına Mehmetçik yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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