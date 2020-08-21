Son Dakika: Yangında mahsur kalan kadın, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı (2) Son dakika haberine göre 'PATLAMA SESİYLE UYANDIM'Antalya'da dubleks evinde çıkan yangında balkonda mahsur kalan Benek Özkoyuncular, yaşadıklarını anlattı.

'PATLAMA SESİYLE UYANDIM'

Antalya'da dubleks evinde çıkan yangında balkonda mahsur kalan Benek Özkoyuncular, yaşadıklarını anlattı. Yatak odasında, patlama sesiyle uyandığını ifade eden Özkoyuncular, "Klima patlamış. Açık olmayan klima nasıl patlar, anlamadım. Patlama sesini duyduktan sonra alt kata inmek istedim ancak, ortalığı siyah duman kapladığı için inemedim. Sonra kendimi balkona attım. Dumanlar kısa sürede balkonu da kapladı. Etraftakilerden yardım istedim. Kısa sürede gelen itfaiye beni kurtardı. Bir an boğulacağımı düşündüm" dedi.

Oturma odasındaki tüm eşyaların yandığını söyleyen Benek Özkoyuncular'ın eşi Metin Özkoyuncular da "Evi yeni aldık, nazar çıktı" dedi.

Kaynak: DHA