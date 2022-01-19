Son Dakika | Yangında mahsur kalan iki kişiyi itfaiye kurtardı - Haberler
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Son Dakika | Yangında mahsur kalan iki kişiyi itfaiye kurtardı

Son Dakika | Yangında mahsur kalan iki kişiyi itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen ikamet yangınında anneanne ile torunu itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.

SOMA, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen ikamet yangınında anneanne ile torunu itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre İstasyon Mahallesi Tolunay Sokaktaki bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi sevk edildi. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile evde mahsur kalan anneanne Mukaddes Bakır ile torunu Hasan Örük kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Dumandan etkilenen ve ellerinde yanıklar oluşan iki yaralının da durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - MANİSA

Son Dakika | Yangında mahsur kalan iki kişiyi itfaiye kurtardı

Son Dakika | Yangında mahsur kalan iki kişiyi itfaiye kurtardı

Son Dakika | Yangında mahsur kalan iki kişiyi itfaiye kurtardı

Son Dakika | Yangında mahsur kalan iki kişiyi itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Manisa, Yangın, Soma, 3. Sayfa, Haber

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