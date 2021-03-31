Son dakika... Yangında hayvanları telef olan Erzurumlu besicinin yüzü Bakanlık desteğiyle güldü

Son dakika haberine göre Erzurum'un Şenkaya ilçesinde çıkan yangında hayvanları telef olan besiciye, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla 41 küçükbaş hayvan hibe edilerek mağduriyeti giderildi.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde çıkan yangında hayvanları telef olan besiciye, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla 41 küçükbaş hayvan hibe edilerek mağduriyeti giderildi.

İlçede besicilik yapan 40 yaşındaki Rasim Uğur'un, 2020'nin ocak ayında evi ile ahırında çıkan yangında küçükbaş ve büyükbaş hayvanları telef oldu.

Bir çocuk babası Uğur, durumunu Erzurum'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye iletti.

Bakan Pakdemirli'nin besici ile yaptığı görüşmenin ardından hibe konusunda gerekli desteğin verilmesi talimatı üzerine Uğur'a, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar tarafından 41 küçükbaş hayvan verildi.

"Çiftçilerimizin mağduriyetlerini çözmek için yoğun çaba içerisindeyiz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, AA muhabirine, Bakanlıklarının çiftçilere katkı vermek ve mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla tarımsal destekleme ödemelerini sürdürdüğünü belirtti.

Bu kapsamda hayvancılık alanında Türkiye'nin önemli kentlerinden Erzurum genelinde 300 milyon liralık tarımsal destek sağlandığını dile getiren Akar, şunları belirtti:

"Tarımsal desteklemelerin yanında sel, deprem, yangın ve benzeri nedenler dolayısıyla mağdur olan çiftçilerimizin mağduriyetlerini az da olsa çözmek için yoğun çaba içerisindeyiz. Bugün burada, geçen yıl içerisinde sebebi belirlenemeyen bir yangın dolayısıyla mağdur olan çiftçimizin bu mağduriyetini gidermek adına buradayız. Bu çiftçimiz, Sayın Bakanımızın Erzurum programı sırasında kendisine ulaştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de talimatları doğrultusunda çiftçimize destek olduk. Tabi bazı besicilerimiz de imece usulü bir dayanışmayla çiftçimize destek oldular. Çiftçimize 41 koyunu teslim etmiş olacağız."

Akar, bu çiftçinin yangın dolayısıyla önemli bir sıkıntı yaşadığını anımsatarak, "Çiftçimize az da olsa bunu yapmış oluyoruz. Çiftçilerimizin mağdur olmamaları için ürün ve hayvanlarını da sigortalatmalarını istiyoruz. Tarım Sigortaları Havuzu'ndan çok düşük bir sigorta bedeli ile büyük mağduriyetler giderilebilir. Bu olayda sayın bakanımızın talimatları ve destekleriyle mağduriyetin bir kısmını gidermeye çalıştık." dedi.

"Devletimin yanımda olduğunu görmek bana yeter"

Besici Rasim Uğur da yaşadığı sıkıntıyı yetkililere ilettikten sonra Bakan Pakdemirli ile görüşme fırsatı elde ettiğini anlattı.

Bunun sonucunda sağlanan destekle mağduriyetinin kısmen çözüldüğünü aktaran Uğur, "Bana 41 koyun verildi ve mağduriyetimin bir bölümü giderildi. Allah, devlet, millet ve emeği geçen tüm yetkililerden razı olsun. Bu yangın hadisesinden kaynaklı yaklaşık 700 bin liralık zararım oldu. Bir koyun bile verilse, devletimin yanımda olduğunu görmek bana yeter. Devletimiz sağ olsun, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök