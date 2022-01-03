Son dakika! 'Yangında giyecek elbisemiz dahi kalmadı'

ANTALYA'da gece çıkan yangında evleri küle dönen 4 kişilik aile, tüm para ve eşyalarını kaybetti. Geceyi çocuklarıyla sokakta geçiren Semire Dürgen (44) "Eşim ve oğlum maaşlarını yeni alıp, yastığın altına koymuştu. Ne varsa hepsi yandı. Giyecek elbisemiz dahi kalmadı" dedi.

Yangın, dün saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi, Beşkonaklar Mahallesi, 4402 Sokak'ta Cemil Dürgen'e ait gecekonduda çıktı. İşe gitmek için elektrikli ısıtıcıyı açan Dürgen, eşi Semire ve oğulları Kadir ve Semir Miçooğulları ile birlikte bahçeye çıktı. Bu sırada bir anda alevlerin evlerini sardığını gören aile, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eşyalarını kurtarmak isteyen Cemil Dürgen, eve girmeye çalıştı. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, evde bulunan tüm eşya ve paralar yandı.

Yangında dumandan etkilendiğini söyleyen Kadir Miçooğulları ise "Ev komple yanmaya başladı. O telaşla hiçbir şey yapamadık. Benim 5 bin liraya yakın birikimim vardı. Yastığın altındaydı ama hepsi yanmış. Şu an 1 kuruşumuz bile yok, mağduruz. Babamın da maaşı yandı, benim de yandı. Üstümdeki kıyafet bile emanet" ifadelerini kullandı.