Son dakika... Yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı
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Son dakika... Yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı

04.02.2021 09:39 | Son Güncelleme: 04.02.2021 09:43
Son dakika... Yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı

Son dakika gündem haberi: KONYA'da 6 katlı binanın son katında çıkan yangında dumandan etkilenen Türkan Avcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KONYA'da 6 katlı binanın son katında çıkan yangında dumandan etkilenen Türkan Avcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alevlerde itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yangın, saat 04.30 sıralarında  merkez Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi Ahmet Haşim Sokak'ta meydana geldi. 6 katlı binanın son katında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale edip içeri giren itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen Türkan Avcı'yı kurtardı. Ambulansla Konya Şehir Hastanesine sevk edilen Avcı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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