Son Dakika | Yangında, çuvallardaki patlamayla birlikte yayılan koku, paniğe neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Yangında, çuvallardaki patlamayla birlikte yayılan koku, paniğe neden oldu

Son Dakika | Yangında, çuvallardaki patlamayla birlikte yayılan koku, paniğe neden oldu
Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: BURSA'da itfaiye ekiplerinin çöp yangınına müdahale sırasında suyla temas eden çuvallarda meydana gelen patlamayla birlikte çevreye yayılan yoğun koku, paniğe neden oldu.

BURSA'da itfaiye ekiplerinin çöp yangınına müdahale sırasında suyla temas eden çuvallarda meydana gelen patlamayla birlikte çevreye yayılan yoğun koku, paniğe neden oldu. AFAD inceleme yaparken, ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

Merkez Osmangazi ilçesinde bugün saat 00.30 sıralarında, Alemdar Mahallesi Tabakhaneler bölgesine çöp yangına giden ekipler, alevlere su sıkarak müdahale etti. Bu sırada çuval içindeki maddede patlamalar meydana geldi, çevreye koku yayıldı. Durumu fark eden itfaiye ekipleri, AFAD'a haber verdi. Mahalleli de kötü koku nedeniyle büyük panik yaşadı. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, dışarı çıkan mahalleliyi evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, çuvalları Oruç K.'nin (38) atıp kaçtığı tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de bölgede incelemede bulunacak.


Son Dakika | Yangında, çuvallardaki patlamayla birlikte yayılan koku, paniğe neden oldu
Son Dakika | Yangında, çuvallardaki patlamayla birlikte yayılan koku, paniğe neden oldu
Son Dakika | Yangında, çuvallardaki patlamayla birlikte yayılan koku, paniğe neden oldu
Son Dakika | Yangında, çuvallardaki patlamayla birlikte yayılan koku, paniğe neden oldu
Son Dakika | Yangında, çuvallardaki patlamayla birlikte yayılan koku, paniğe neden oldu
Son Dakika | Yangında, çuvallardaki patlamayla birlikte yayılan koku, paniğe neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan

AFAD Başkanı Taşdelen'den korkutan uyarı: Böcek istilası söz konusu olabilir
AFAD Başkanı Taşdelen'den korkutan uyarı: Böcek istilası söz konusu olabilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Enis Arıkan Hande Erçel Kaan Yıldırım
Spor Mert Müldür Fatih Terim Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Yangında, çuvallardaki patlamayla birlikte yayılan koku, paniğe neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 09:21:48. #1.14#

title