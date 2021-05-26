Son dakika! YANGINDA 700 TON SAMAN VE YEM KÜL OLDU
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Son dakika! YANGINDA 700 TON SAMAN VE YEM KÜL OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: MANİSA'nın Ahmetli ilçesindeki bir besi çiftliğinin saman deposunda, yangın çıktı.

MANİSA'nın Ahmetli ilçesindeki bir besi çiftliğinin saman deposunda, yangın çıktı. Yaklaşık 700 ton saman ve yemin kül olduğu yangında, 1 traktör de zarar gördü.

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın'a ait Karkın Mahallesi'nde bulunan çiftlikteki saman deposunda, bugün saat 04.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenler durumu, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Turgutlu ve Ahmetli İtfaiye Amirliği'ne bağlı çok sayıda ekip, yangına müdahale etti. Ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 700 ton saman ve yonca kül oldu. Ayrıca 1 traktör de zarar oluştu. Yangında zarar görmeyen yem paketleri ise iş makineleriyle dışarıya çıkartıldı. Jandarmanın yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

Son dakika! YANGINDA 700 TON SAMAN VE YEM KÜL OLDU
Son dakika! YANGINDA 700 TON SAMAN VE YEM KÜL OLDU
Son dakika! YANGINDA 700 TON SAMAN VE YEM KÜL OLDU
Son dakika! YANGINDA 700 TON SAMAN VE YEM KÜL OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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