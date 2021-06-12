Son dakika! YANGINDA, 7 DÖNÜM ZEYTİN BAHÇESİ ZARAR GÖRDÜ
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Son dakika! YANGINDA, 7 DÖNÜM ZEYTİN BAHÇESİ ZARAR GÖRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: OSMANİYE'de, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında, yaklaşık 7 dönüm zeytin bahçesi yanarak zarar gördü.

OSMANİYE'de, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında, yaklaşık 7 dönüm zeytin bahçesi yanarak zarar gördü. TOKİ Konutlarına yakın olan yangında site sakinleri korkulu anlar yaşadı.

Merkeze bağlı Vatan Mahallesinde, evlere yakın bir noktadaki zeytin bahçesi ve çalılık alanda yangın çıktı. Vatandaşlar, bahçe muslukları ve yangın söndürme vanalarına bağladıkları hortumlarla alevlere müdahalede bulunarak konutlara ulaşmasını engelledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman işletmeye ait arasöz sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahalede bulunarak kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Bölgede korku ve paniğe neden olan yangın sonrası yaklaşıl 7 dönüm zeytin bahçesinin yanarak zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika! YANGINDA, 7 DÖNÜM ZEYTİN BAHÇESİ ZARAR GÖRDÜ
Son dakika! YANGINDA, 7 DÖNÜM ZEYTİN BAHÇESİ ZARAR GÖRDÜ
Son dakika! YANGINDA, 7 DÖNÜM ZEYTİN BAHÇESİ ZARAR GÖRDÜ
Son dakika! YANGINDA, 7 DÖNÜM ZEYTİN BAHÇESİ ZARAR GÖRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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