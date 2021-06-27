Son dakika! Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı
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Son dakika! Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı

Son dakika! Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre -Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yangına müdahaleye giderken kontrolden çıkıp devrilen itfaiye aracındaki 2 itfaiyeci yaralandı.

-Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yangına müdahaleye giderken kontrolden çıkıp devrilen itfaiye aracındaki 2 itfaiyeci yaralandı.

İlçeye Bağlı Çamurköy Mahallesi'nde çıkan ekin yangınına müdahale için yola çıkan Şükrü Güven yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye aracı, Fethiye- Antalya karayolu Çaykenarı mahallesinde devrildi. Kazada sürücü Güven ile yanındaki Mustafa Arslan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan itfaiye erlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Murat Yalçın

MUĞLA (İHA)

Son dakika! Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı
Son dakika! Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı
Son dakika! Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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