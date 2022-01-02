YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ DEVRİLDİ, KAFEDE PANİK YAŞANDI - Haberler
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YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ DEVRİLDİ, KAFEDE PANİK YAŞANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da, bir alışveriş merkezinin giriş katında bulunan kafeteryada, yere düşen yangın tüpünden çevreye yayılan kimyasal toz paniğe neden oldu.

BURSA (DHA) - BURSA'da, bir alışveriş merkezinin giriş katında bulunan kafeteryada, yere düşen yangın tüpünden çevreye yayılan kimyasal toz paniğe neden oldu.

Bursa'da, Mudanya yolu üzerinde bulunan alışveriş merkezinin giriş katındaki kafeteryada, çarpma sonucu yere düşen yangın söndürme tüpünden çevreye yayılan kimyasal karışım, korku ve paniğe neden oldu. Cep telefonu ile görüntülenen bu anlarda, yangın çıktığını sanan vatandaşlar itfaiyeye haber verirken alış merkezine polisler yönlendirildi. Gerçeğin öğrenilmesinden sonra ekipler normale döndü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Abdulselam UĞUR-BURSA (DHA)-

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ DEVRİLDİ, KAFEDE PANİK YAŞANDI

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ DEVRİLDİ, KAFEDE PANİK YAŞANDI

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ DEVRİLDİ, KAFEDE PANİK YAŞANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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