Son dakika: Yangın söndürme helikopteri pilotu Ozan Koyuncu, orman yangınlarında yaşadıkları zorlukları anlattı

Orman yangınlarıyla mücadelede görev alan yangın söndürme helikopteri pilotu Ozan Koyuncu, özellikle rüzgarlı ve türbülanslı havalarda zorluk yaşadıklarını belirtti.

Koyuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Dağılcak Kampı'nda orman yangınlarıyla mücadele için hazır beklediğini söyledi.

Havadan destekle yangınların söndürülmesine katkı sunduklarını aktaran Koyuncu, yaptıkları işin zor olduğunu belirtti.

Yangın ihbarı aldıktan hemen sonra harekete geçtiklerini ifade eden Koyuncu, şöyle devam etti:

"Yangın ihbarını aldıktan sonra 10-12 dakikada helikopterin lastiğini yerden kesiyoruz. Yaklaşık 2,5 saat havada kalıyoruz. Yakıt ikmali yapıp tekrardan yangına müdahale ediyoruz. Türkiye'nin her yerindeki orman yangınlarına müdahalede bulunuyoruz. Düz bir uçuş yapmadığımız için zor bir işimiz var. Rüzgarlı ve türbülanslı havalarda zorluklar yaşıyoruz. Elimizden geldiğince riskleri minimize edip yangına müdahale ediyoruz. Özellikle insan elinin ulaşamadığı yerlerde bizim ulaşmamız, müdahale etmemiz gerekiyor."