Son dakika: Yangın söndürme helikopteri pilotu Ozan Koyuncu, orman yangınlarında yaşadıkları zorlukları anlattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Yangın söndürme helikopteri pilotu Ozan Koyuncu, orman yangınlarında yaşadıkları zorlukları anlattı

AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Orman yangınlarıyla mücadelede görev alan yangın söndürme helikopteri pilotu Ozan Koyuncu, özellikle rüzgarlı ve türbülanslı havalarda zorluk yaşadıklarını belirtti.

Orman yangınlarıyla mücadelede görev alan yangın söndürme helikopteri pilotu Ozan Koyuncu, özellikle rüzgarlı ve türbülanslı havalarda zorluk yaşadıklarını belirtti.

Koyuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Dağılcak Kampı'nda orman yangınlarıyla mücadele için hazır beklediğini söyledi.

Havadan destekle yangınların söndürülmesine katkı sunduklarını aktaran Koyuncu, yaptıkları işin zor olduğunu belirtti.

Yangın ihbarı aldıktan hemen sonra harekete geçtiklerini ifade eden Koyuncu, şöyle devam etti:

"Yangın ihbarını aldıktan sonra 10-12 dakikada helikopterin lastiğini yerden kesiyoruz. Yaklaşık 2,5 saat havada kalıyoruz. Yakıt ikmali yapıp tekrardan yangına müdahale ediyoruz. Türkiye'nin her yerindeki orman yangınlarına müdahalede bulunuyoruz. Düz bir uçuş yapmadığımız için zor bir işimiz var. Rüzgarlı ve türbülanslı havalarda zorluklar yaşıyoruz. Elimizden geldiğince riskleri minimize edip yangına müdahale ediyoruz. Özellikle insan elinin ulaşamadığı yerlerde bizim ulaşmamız, müdahale etmemiz gerekiyor."

Son dakika: Yangın söndürme helikopteri pilotu Ozan Koyuncu, orman yangınlarında yaşadıkları zorlukları anlattı

Son dakika: Yangın söndürme helikopteri pilotu Ozan Koyuncu, orman yangınlarında yaşadıkları zorlukları anlattı

Son dakika: Yangın söndürme helikopteri pilotu Ozan Koyuncu, orman yangınlarında yaşadıkları zorlukları anlattı

Son dakika: Yangın söndürme helikopteri pilotu Ozan Koyuncu, orman yangınlarında yaşadıkları zorlukları anlattı
AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri
Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Filipçe, Kovid-19 hastanesindeki yangın nedeniyle istifasını sundu

Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Filipçe, Kovid-19 hastanesindeki yangın nedeniyle istifasını sundu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tunç Soyer Tanju Özcan Ertuğrul Gazi
Magazin Deniz Akkaya Derya Şensoy Yıldız Tilbe Ferhan Şensoy
Spor Arda Turan Ozan Tufan Şenol Güneş Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mahmut Özer Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika: Yangın söndürme helikopteri pilotu Ozan Koyuncu, orman yangınlarında yaşadıkları zorlukları anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 17:48:23. #1.11#