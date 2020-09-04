Son dakika... Yangın söndü, evlerine döndüler Son dakika gündem haberine göre DENİZLİ'nin Çardak ilçesi Hayriye Mahallesi'nde dün çıkan orman yangını sabah saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

DENİZLİ'nin Çardak ilçesi Hayriye Mahallesi'nde dün çıkan orman yangını sabah saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken yangının yerleşim yerlerine sıçraması ihtimali üzerine gece tahliye edilen mahalleli de evlerine döndü.

Hayriye Mahallesi'nde dün saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını, 18 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yangına müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına çevre illerden de çok sayıda arazöz ve söndürme işçisi müdahale etti. Yangının yerleşim yerlerine sıçraması ihtimali üzerine 10 ev boşaltıldı. Yangına; havadan 7 helikopter, karadan 55 arasöz, 16 su tankeri, 7 dozer, 4 greyder, 4 ilk müdahale aracı 250 yangın işçisinin yanı sıra ormanda ağaç kesimi yapan işçiler de müdahalede bulundu. İşçiler canlarını kurtarırken, iki işçiye ait bir traktör ve bir motosiklet ağaç kesim alanında alevler arasında kalıp, yanarak hurdaya döndü. Yangın sabah saatlerinde kontrol altına alınarak söndürülürken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın söndürülünce bölgeden tahliye edilen vatandaşlar da evlerine döndü. Mahalleli Cevat Tek, "Yangın başlayınca mahalle sakinleri olarak çok tedirgin olduk. Yangın evlerimizin ucuna kadar geldi. Jandarma ekipleri, evlerimizi tahliye etmemizi istedi. Acil olarak evlerimizi boşaltmak zorunda kaldık. Değerli eşyalarımızı apar topar alıp, annemizin evine gittik. Geceyi korku ve merakla geçirdik. Yangın söndürüldü. Biz de rahat bir nefes aldık. Evlerimize dönmenin mutluluğunu yaşadık" dedi. Yangın riski nedeniyle evini terk etmek zorunda kalan Nuri Şahin ise, "Yangın başladığında herkes tedirgindi, jandarma gelince telaşlandık. Yangın riski nedeniyle evlerimizi boşaltmamızı istediler. Panik içinde evimizi boşalttık. Yakınlarımızın evine yerleştik. Şükürler olsun can kaybı yaşanmadı, evimizi kaybetmedik" dedi. Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının birkaç gün süreceği öğrenildi.

Kaynak: DHA