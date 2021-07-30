Son dakika... Yangın mağduru vatandaş İyi Partili Önşen'i yanan evine almadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Yangın mağduru vatandaş İyi Partili Önşen'i yanan evine almadı

Son dakika... Yangın mağduru vatandaş İyi Partili Önşen'i yanan evine almadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde bir vatandaş, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen'in orman yangınında yanan evine girmesine izin vermedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde bir vatandaş, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen'in orman yangınında yanan evine girmesine izin vermedi.

Osmaniye'nin Kazmaca köyü ve Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde çıkan orman yangını 3'üncü gününde devam ediyor. Kısmen kontrol altına alınan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangında bazı ev ve ahırlar ile ekili tarım arazileri de zarar gördü.

Bu arada, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen ve beraberindeki partili heyet yangın alanında incelemelerde bulundu.

Yangın bölgesinde açıklamalarda bulunan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen, daha sonra Karatepe köyü Sağlamerler Mahallesi'nde yangından dolayı zarar gören evleri ziyaret etti. Ziyaret sırasında evi yanan Mahmut Torşahin isimli vatandaş, yanan evine girmeye çalışan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen'e tepki göstererek evine almadı. "Benim haneme girmeyin" diyen Mahmut Torşahin Genel Başkan Yardımcısı Önşen'e "Bakar mısınız çıkar mısınız evimden. Benim evime girmeyin lütfen, sizin benim için yapacağınız bir şey yok" dedi.

İyi Partili heyet daha sonra bölgeden ayrıldı. - OSMANİYE

Son dakika... Yangın mağduru vatandaş İyi Partili Önşen'i yanan evine almadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ciğerlerimiz yanıyor! İşte il il kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar
Ciğerlerimiz yanıyor! İşte il il kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar
Osmaniye'de kontrol altına alınan yangınla ilgili 5 kişi gözaltında
Osmaniye'de kontrol altına alınan yangınla ilgili 5 kişi gözaltında
Osmaniye'de orman yangını
Osmaniye'de orman yangını
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Haydar Aliyev Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk
Magazin Alişan Demet Akalın Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Eda Erdem Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Yangın mağduru vatandaş İyi Partili Önşen'i yanan evine almadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 16:31:52. #1.16#

title