Yangın ihbarıyla gelen ekipler, dumanın sebebini öğrenince şaşkına döndü

Yangın ihbarıyla gelen ekipler, dumanın sebebini öğrenince şaşkına döndü Asansör boşluğuna atılan sigara, ekipleri harekete geçirdi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 katlı bir apartmanın asansör boşluğuna sigara atılması sebebiyle çıkan yoğun duman, ekipleri harekete geçirdi.

Yangın ihbarıyla gelen ekipler, dumanın sebebini öğrenince şaşkına döndü

Asansör boşluğuna atılan sigara, ekipleri harekete geçirdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 katlı bir apartmanın asansör boşluğuna sigara atılması sebebiyle çıkan yoğun duman, ekipleri harekete geçirdi.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan binada oturanlar, asansör boşluğundan yoğun bir duman ve koku geldiğini fark ederek yangın çıktığını düşünüp durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, dumanın ve kokunun kaynağını bulabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde asansör boşluğuna sigara atıldığı, sigaranın orada bulunan kağıtları yaktığı öğrenildi. Yanmanın devam etmediğini ve herhangi bir olumsuzluk olmadığını gören ekipler, bina sakinlerini bilgilendirerek bölgeden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Öztürk